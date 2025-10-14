NEW YORK (dpa-AFX) - Mit dem Start in die US-Berichtssaison haben am Dienstag die großen US-Banken die durchschnittlichen Analystenerwartungen übertroffen. An der Börse hingegen fielen die Reaktionen uneinheitlich aus.

So verloren JPMorgan und Goldman Sachs im moderat steigenden US-Leitindex Dow Jones Industrial zuletzt 1,6 beziehungsweise 1,7 Prozent. Im S&P 500 verzeichneten Citigroup einen Zuwachs von 3,4 Prozent, Wells Fargo sprangen um 7 Prozent hoch.

Ein boomender Handel mit Aktien und Anleihen bescherte den Banken im dritten Quartal überraschend hohe Milliardengewinne. Das größte US-Institut JPMorgan Chase, Citigroup und die Investmentbank Goldman Sachs konnten mit ihren Quartalszahlen die Analysten überzeugen. Konkurrent Wells Fargo schraubte das mittelfristige Renditeziel nach oben. Bei Citigroup erzielten gleich mehrere Sparten von Juli bis September so hohe Erträge wie noch nie in einem dritten Quartal.

Goldman Sachs und JPMorgan hätten insgesamt starke Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Gerard Cassidy von der kanadischen Bank RBC. Bei Goldman sei ein besser als erwartet ausgefallenes Ertragswachstum der Treiber gewesen, ebenso das überraschend gute Investmentbanking sowie die Vermögensverwaltung. Höhere operative Ausgaben als gedacht wirkten dem teilweise entgegen.

Bei JPMorgan hätten erfreuliche Kapitalmarkt-Resultate und das Kreditwachstum angetrieben, so der RBC-Experte. Die harte Kernkapitalquote von 14,8 Prozent sei sehr bemerkenswert. Dies könnte dazu führen, dass JPMorgan im Verlauf der nächsten zwölf Monate mehr Überschusskapital ausschütten werde.

Alle vier Banken hätten zwar die Erwartungen der Analysten übertroffen, schrieb Marktexpertin Christine Romar vom Broker CMC Markets. Doch zeigten die verhaltenen Reaktionen in den entsprechenden Aktien eine hohe Vorsicht der Investoren, die auf gute Nachrichten eher mit Gewinnmitnahmen statt mit weiteren Käufen reagierten.

Alle vier Banken sind im Jahr 2025 stark gelaufen. JPMorgan zählen mit einem Plus von über 26 Prozent und Goldman Sachs mit plus 35 Prozent im Dow zu den größten Gewinnern. Bei Citigroup beträgt der Aufschlag inzwischen gut 41 Prozent, bei Wells Fargo ein Fünftel seit dem Jahresstart./ajx/la/he

