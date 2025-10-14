Die Aktie des Baukonzerns Hochtief hat eine beachtliche Rally auf das Parkett gelegt. Seit nunmehr drei Jahren war jeder Kursrücksetzer eine Chance zum Einstieg. Denn die Essener legten mit ihren Geschäftszahlen stets nach. Das dürfte mit den Q3-Zahlen 2025 nicht anders sein.Dabei ist es eben nicht das Geschäft in Deutschland oder Europa, das die Aktie treibt. Vielmehr kommt die Musik von den Auslandstöchtern in den USA und Australien. Besonders ...Den vollständigen Artikel lesen ...
