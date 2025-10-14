Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag nach einem wechselhaften Verlauf schwächer geschlossen. Nachdem der Leitindex SMI bis am späten Vormittag noch zugelegt hatte, sind die Gewinne im weiteren Verlauf wieder abgeschmolzen und der Markt ist in die Minuszone gerutscht. Dabei belasteten vor allem schwache Bankenwerte und Technologietitel sowie einige Werte aus dem Bereich Life Sciences den Markt. Der zu eskalieren drohende Handelsstreit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab