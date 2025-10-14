Tesla erweitert das Model-Y-Portfolio in China um eine neue, besonders reichweitenstarke Variante mit großer LG-Batterie und Heckantrieb. Dies beweist eine Veröffentlichung der MIIT-Behörde. Mit über 800 Kilometern nach CLTC-Norm übertrifft sie alle bisherigen Ausführungen. Das Model Y für den europäischen und den chinesischen Markt unterscheidet sich je nach Version teils deutlich. In der Volksrepublik ist Teslas Mittelklasse-SUV beispielsweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
