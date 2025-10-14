Vancouver, British Columbia, 14. Oktober 2025 / IRW-Press / ESE Entertainment Inc. (TSXV: ESE) (OTCQX: ENTEF) ("ESE" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Bombee Global Entertainment Ltd. ("Bombee"), ein führender Anbieter von Live-Event-Produktionen und Übertragungsdienstleistungen, als exklusiver Produktionspartner für die offizielle Veranstaltung zur Vorstellung des FC Supra ausgewählt wurde. Der FC Supra ist der neueste Fußballverein, der sich der Canadian Premier League (CPL) anschließt.

"Diese Partnerschaft ist ein weiterer Meilenstein für Bombee, da wir in die Förderung traditionellerer Sportarten investieren. Die Veranstaltung war mitreißend und wir sind stolz, den FC Supra bei der Einführung der Mannschaft vor ihrem Debüt im Jahr 2026 unterstützt zu haben", sagt Michael Sciortino, Senior Partner bei Bombee.

"Durch die Partnerschaft mit Bombee konnten wir die Einführung unserer Mannschaft genießen und wussten zugleich, dass die Produktion von einem erstklassigen Team sichergestellt wurde. Wir schreiben das nächste Kapitel in der langen und leidenschaftlichen Verbindung, die die Fußballgemeinschaft in Quebec mit diesem schönen Sport hat. Dies ist nicht nur ein Comeback, sondern eine Rückkehr zu unseren Wurzeln, um eine verheißungsvolle Zukunft aufzubauen. Wir schaffen ein Vermächtnis für kommende Generationen, indem wir unsere lokale Verbindung wiederbeleben und den einzigartigen Beitrag Quebecs zum kanadischen Fußball feiern", erklärt Rocco Placentino, President des FC Supra.

"Alle Augen sind auch auf den FC Supra und die Geschichte gerichtet, die der Verein in den kommenden Jahren schreiben wird. Wir sind begeistert, dabei eine Rolle gespielt zu haben, und freuen uns darauf, in der Zukunft an vielen weiteren spannenden Projekten zusammenzuarbeiten", so Herr Sciortino weiter.

Über Bombee

Bombee wurde von Branchenveteranen gegründet, die maßgeblich an der Leitung und dem Wachstum von Festivals wie DreamHack, einer der einflussreichsten Veranstaltungen in der Gaming-Welt, beteiligt waren. Dank der reichen Geschichte von Bombee konnten wir eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der E-Sport-Landschaft spielen. Mit seiner langjährigen Erfahrung in den Bereichen Live-Produktion, Spezialeffekte, Rundfunk und Eventmanagement schafft Bombee unvergessliche Erlebnisse, von denen Spieler, Spieleverleger und Fans gleichermaßen profitieren. Aufbauend auf unserer Leidenschaft für Spitzenleistungen, unserem Innovationsgeist und unserem unerschütterlichen Engagement werden wir auch weiterhin die Grenzen erweitern, um das E-Sport-Entertainment noch attraktiver zu machen. | https://bombee.gg

Über ESE Entertainment Inc.

ESE ist ein globales Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf Gaming. Das Unternehmen bietet führenden Videospielentwicklern, -verlegern und -marken eine Reihe von Dienstleistungen an, indem es international Technologie, Infrastruktur und Fanbindungsservices bereitstellt. ESE betreibt außerdem eigene E-Commerce-Kanäle, E-Sport-Teams und Gaming-Ligen. | http://www.esegaming.com

ESE Entertainment Inc.

Konrad Wasiela

Chief Executive Officer und Direktor

+1 (416) 881-5154

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Informationen darstellen können. Alle Aussagen, mit Ausnahme derjenigen, die sich auf historische Fakten beziehen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse, Ergebnisse, Entwicklungen, Leistungen oder Erfolge beziehen, die ESE für die Zukunft erwartet oder vorhersieht (ganz oder teilweise), sind als zukunftsgerichtete Informationen zu betrachten, und in dieser Pressemitteilung gelten Aussagen zu folgenden Punkten als "zukunftsgerichtet": (i) die erwarteten Vorteile der Einführung von FC Supra; (ii) die Pläne von FC Supra, in ganz Nordamerika zu expandieren. Zukunftsgerichtete Informationen lassen sich häufig, aber nicht immer, anhand von Begriffen wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Phrasen bzw. anhand Aussagen in der Zukunftsform oder solcher erkennen, die darauf hinweisen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse erfolgen, eintreten, erreicht werden oder erzielt werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden" (oder andere Variationen der vorstehenden). Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf derzeit verfügbaren Wettbewerbs-, Finanz- und Wirtschaftsdaten sowie Betriebsplänen, Strategien oder Überzeugungen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, beinhalten jedoch bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von ESE wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Solche Faktoren können auf Informationen basieren, die ESE derzeit zur Verfügung stehen, einschließlich Informationen von externen Branchenanalysten und anderen externen Quellen, und basieren auf den aktuellen Erwartungen oder Überzeugungen des Managements hinsichtlich des zukünftigen Wachstums, der Betriebsergebnisse, des zukünftigen Kapitals (einschließlich Höhe, Art und Herkunft der Finanzierung) und der Ausgaben. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Der Handel mit Wertpapieren von ESE sollte als hochspekulativ angesehen werden.

Die TSX Venture Exchange und ihr Regulierungsorgan (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81385Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81385&tr=1



