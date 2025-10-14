AT&S-Aktien ISIN: AT0000969985 konnten am Dienstag zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 3,91 Prozent der Top-Performer im Austrian Traded Index. Zum Handelsende notiert die Aktie an der Wiener Börse bei 27,90 Euro, das Tageshoch hat man mit 28,00 Euro gesehen. Im laufenden Jahr steht ein Plus von starken 130 Prozent zu Buche. Auf Sicht von drei Jahren schneidet die Aktie mit einem Kursverlust von rund 15 Prozent unterirdisch ab. Wenn man die ...

