Die Quantencomputing-Aktie schoss am Montag um rund 25 Prozent nach oben und hat am Dienstag am Handelsplatz Tradegate mit einem Plus von 5 Prozent und einem neuen Allzeithoch bei 37,57 Euro nachgelegt. Das in unserem letzten Beitrag vom 07. Oktober von 32,00 Euro auf 40,00 Euro angehobene RuMaS-Kursziel könnte schon bald Geschichte sein. Bisher können diejenigen, die unseren Einstiegskurs genutzt haben und dabeigeblieben sind, seit dem 17. September ...

