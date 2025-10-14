Die Aktie von Heidelberg Materials konnte am Dienstag zulegen und war mit einem Tagesgewinn von 2,14 Prozent der Top-Performer im DAX. Zum Handelsende notiert die Aktie bei 198,10 Euro und dieser Kurs war auch das Tageshoch am Handelplatz Xetra. Wenn man die Bewertungen auf der Website finanzen.net anschaut, findet man 7 x kaufen und 2 x halten, die Kursziele liegen im Bereich zwischen 135,00 Euro und 244,80 Euro weit auseinander. Sechs von neun ...

