Die Zementpreise dürften im kommenden Jahr wieder anziehen. Grund sind Verschärfungen im Europäischen Emissionshandel, die vor allem die effiziensten Hersteller belohnen. Die UBS sieht zwei große Gewinner-Aktien.Die Einführung des Europäischen Emissionshandels (ETS) dürfte eine Preiserhöhung im Zementmarkt auslösen, da CO2-Zertifikate reduziert werden. UBS erwartet eine Preissteigerung von mindestens 4 Prozent in Europa im Jahr 2026 - ein Trend, der bis 2030 anhalten könnte. Das dürfte unter anderem den Anlegern von Holcim und Heidelberg Materials in den kommenden Jahren deutlich höhere Renditen bescheren. Die UBS hebt die Einstufung für Heidelberg Materials von Neutral auf Kaufen an und
