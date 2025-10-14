Nach anfänglichen Verlusten zum Handelsstart an der Wall Street sind die wichtigsten US-amerikanischen Indizes am Dienstag zeitweise deutlich ins Plus gedreht. Kurz vor Handelsende nahmen Anleger dann doch wieder Gewinne mit. Die jüngsten Sorgen über eine mögliche Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China flammten wieder auf. Zwischenzeitlich trieb die Aussicht auf eine weitere Zinssenkung im Oktober an.Hintergrund: Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, machte am Dienstag erneut deutlich, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
