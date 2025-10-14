Genf - Die Präsidentin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, Mirjana Spoljaric Egger, sieht eine historische Chance für Frieden im Gazastreifen.



"Die Chancen auf Krieg sind immer höher als auf Frieden gewesen", sagte sie den "Tagesthemen" der ARD am Dienstag. "Aber wir haben jetzt eine einmalige Chance, die ergriffen werden muss."



Es sei keine Rückkehr zum Leid der letzten zwei Jahre möglich. "Die Menschen haben keine Widerstandskraft mehr. Das Gebiet ist zerstört. Die Politiker, die einen Einfluss auf die Situation haben, stehen jetzt in einer außerordentlichen Pflicht, alles daran zu setzen, dass diese Waffenruhe hält", sagte sie. "Alles andere wäre die absolute Katastrophe."



Spoljaric Egger erklärte, dass es eine gemeinsame Anstrengung von Partner der Vereinten Nationen, internationaler NGOs, nationaler und lokaler Behörden brauche, sonst könne der Wiederaufbau nicht gelingen. Eine konkrete Angabe, wie lange ein Wiederaufbau im Gazastreifen dauern könnte, machte sie nicht.



"Das Ausmaß des Leids der letzten zwei Jahre hat alles übertroffen, was wir die letzten Jahrzehnte gesehen haben. Wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass all das und das Trauma der Menschen über Nacht rückgängig gemacht werden kann." Es werde keine Lösung geben, "wenn nicht all diejenigen, die von diesem Konflikt betroffen sind auch das Gefühl haben, dass ihre Rechte, ihr Dasein berücksichtigt wird", so die Präsidentin des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes.





