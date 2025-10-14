The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) unter der Schirmherrschaft von Emmanuel Macron, Präsident der Französischen Republik, gab heute die Eröffnung seines Fragrance Ateliers, seines neuen seines Duftateliers, dem La Maison des Parfums in der Rue Volney in Paris bekannt. Dieses neu gegründete globale Innovationszentrum widmet sich vollständig erstklassiger Duftkompetenz, fortschrittlichen Technologien sowie modernsten Fähigkeiten und wird die strategischen Ambitionen des Unternehmens im Bereich Luxus- und Prestigeparfums beschleunigen. Verwurzelt im Erbe der visionären Pionierarbeit von Mrs. Estée Lauder und ihrer lebenslangen Leidenschaft für Düfte, markiert die Eröffnung des Ateliers einen bedeutenden Meilenstein im langjährigen Einsatz des Unternehmens für Duft-Exzellenz und Handwerkskunst.

"Mit großem Stolz und Begeisterung eröffnen wir unser Fragrance Atelier in Paris", sagte Stéphane de La Faverie, Präsident und Geschäftsführer der Estée Lauder Companies. "Aufbauend auf unserem außergewöhnlichen Erbe aus Kreativität sowie Innovation wird das Atelier unser zukünftiges Wachstum in dieser dynamischen Kategorie vorantreiben es vereint erstklassige Expertise, modernste Technologie sowie die Kunst des Dufts, um Innovationen in unserem Portfolio zu beschleunigen. Gelegen im Herzen der Parfumkunst werden unsere Teams modernste Technologie, datengetriebene Intelligenz und olfaktorische Expertise kombinieren, um die nächste Generation außergewöhnlicher Düfte für Verbraucher weltweit zu gestalten."

"Das Duftatelier ist ein spannendes neues Modell für Kreation ein Raum, der Kreativität und Wissenschaft vereint, um die Zukunft der Parfumkunst zu gestalten", sagte René Lammers, Forschungs- und Innovationschef der Estée Lauder Companies. "Dieses Zentrum bringt Experten aus all unseren Duftmarken und Partnern in einem speziell für Experimente geschaffenen Umfeld zusammen. Gemeinsam werden sie den Weg von der Inspiration über die Formulierung bis hin zum finalen Kundenerlebnis beschleunigen."

Eine mutige Ergänzung des Innovationsnetzwerks der Estée Lauder Companies

Das Atelier erweitert das globale Forschungs- und Innovationsnetzwerk der Estée Lauder Companies in den USA (New York und Minnesota), China (Shanghai), Europa (Belgien) sowie in Kanada (Toronto) weiter. Diese Standorte integrieren nahtlos kategorien- und regionsspezifische Stärken, um bahnbrechende Entdeckungen über das gesamte Beauty-Spektrum hinweg voranzutreiben. Das Atelier führt einen KI-gestützten End-to-End-Kreationsprozess ein, der olfaktorische sowie neurowissenschaftliche Modellierung mit Echtzeitüberwachung von Patenten, Forschung und Regulierung kombiniert. Diese Ressourcen beschleunigen Entdeckungen, entwickeln neue Technologien, fördern Experimente und ermöglichen eine schnellere Reaktion auf sich entwickelnde Verbraucherverhalten, wodurch die Entwicklungszeiten für Düfte in den kommenden Jahren um 30 bis 50 verkürzt werden.

Ein transformierender Raum, speziell für Duftinnovationen gestaltet

Im Atelier ermöglichen spezialisierte Co-Creation- und Innovationsräume die Verbindung von Kunst sowie Wissenschaft. Im "Music Room" arbeiten Parfümeure führender Duftmarken und Markenteams zusammen, um charakteristische Akkorde zu komponieren und neue olfaktorische Territorien zu erforschen. In den angrenzenden Laboren nutzen Experten CO2-Superkritische-Extraktion, GCMS-Molekülanalyse sowie KI-gestützte Sillage-Messung, um Duftstruktur sowie Haltbarkeit auf molekularer Ebene zu verstehen. Proprietäre neurowissenschaftliche Verbrauchermodellierung wandelt sensorische Daten in Erkenntnisse um und hilft Parfümeuren, Düfte zu entwerfen, die Emotionen wecken sowie Begehrlichkeiten erzeugen.

Das Atelier fungiert als gemeinsamer Innovationsmotor für alle Duftmarken im Portfolio des Unternehmens und beschleunigt Zusammenarbeit sowie Entdeckung bei Jo Malone London, TOM FORD, Le Labo, KILIAN PARIS und Editions de Parfums Frédéric Malle sowie bei Estée Lauder, Clinique, AERIN Beauty, Aramis und BALMAIN Beauty. Jede Marke behält ihre eigene Identität, kann aber auf modernste Technologien, proprietäre Inhaltsstoffe und wissenschaftliche Expertise zugreifen.

Gelegen im Herzen von Paris vereint La Maison des Parfums die Duft-, Kreativ- und Innovationsteams des Unternehmens auf 2.000 Quadratmetern, verteilt auf fünf Etagen, und verbindet französisches Handwerk mit modernem Design. Die Architektur spiegelt die Komposition eines Dufts wider Travertin als Basisnote, handwerkliche Details als Herz und lichtdurchflutete Oberflächen als Kopfnote und schafft eine immersive Umgebung, in der Tradition und Innovation harmonisch zusammenwirken.

Eingehenderes Engagement der Estée Lauder Companies für Frankreich

Die Eröffnung des Ateliers unterstreicht das dauerhafte Engagement der Estée Lauder Companies für Frankreich, einem Land mit starker Innovationskultur sowie Investitionsbereitschaft, das weiterhin einen wichtigen strategischen Markt und kreativen Standort für das Unternehmen darstellt. Die Präsenz des Unternehmens in Frankreich reicht fast sechs Jahrzehnte zurück, beginnend mit der ersten französischen Niederlassung 1966. Heute ist Paris Standort der regionalen EUKEM-Hauptniederlassung, einem neu geschaffenen geografischen Cluster, welches Europa, das Vereinigte Königreich, Irland sowie aufstrebende Märkte in Asien, Afrika sowie dem Nahen Osten umfasst, und beherbergt den Hauptsitz der französischen Vertriebstochtergesellschaft.

Die Estée Lauder Companies beschäftigen mehr als 1.200 Personen in Frankreich und betreiben dort stolz die globalen Hauptniederlassungen mehrerer Marken, darunter KILIAN PARIS, Editions de Parfums Frédéric Malle, Darphin Paris und Lab Series. Die Einrichtung von La Maison des Parfums sowie des Fragrance Ateliers baut auf diesem Fundament auf und verbindet das Unternehmen weiter mit dem weltweit renommierten Ökosystem von Parfümeuren, Lieferanten sowie Kreativtalenten in Frankreich.

"Wir sind äußerst stolz darauf, dass die Estée Lauder Companies Frankreich als Standort für ihr neues Fragrance Atelier gewählt haben ein innovatives Projekt, das auf dem jüngsten Choose-France-Kongress angekündigt wurde", sagte Pascal Cagni, französischer Botschafter für internationale Investitionen und Vorsitzender des Verwaltungsrats von Business France. "Ihre Wahl zeigt das Vertrauen internationaler Führungskräfte in die französische Exzellenz, die von einem einzigartigen Ökosystem aus Kreativtalenten, Innovation sowie global anerkanntem Fachwissen getragen wird. Die französische Parfum- und Kosmetikindustrie mit mehr als 30 Milliarden Euro Umsatz ist ein zentraler Wachstumsmotor. Das Fragrance Atelier der Estée Lauder Companies demonstriert eindrucksvoll, wie Frankreich Unternehmen eine Umgebung bietet, welche die Entwicklung ihrer ambitioniertesten Projekte unterstützt. Ich lobe die hervorragende Arbeit der Business-France-Teams, die Frankreich an der Spitze der globalen Parfumindustrie hält."

