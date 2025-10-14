SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) gab heute bekannt, dass die Übernahme von Calastone durch das globale Investmentunternehmen Carlyle vollzogen wurde. Calastone ist das weltweit größte Fondsnetzwerk und führender Anbieter von Technologielösungen für die Vermögensverwaltungs- und Asset-Management-Branche. Der Kaufpreis beträgt rund 766 Millionen Pfund Sterling (ca. 1,03 Mrd. US-Dollar) und unterliegt bestimmten Anpassungen.

SS&C finanzierte den Kauf durch eine Kombination aus Darlehen und Eigenmitteln. Im Rahmen der Transaktion hat SS&C seine Term-Loan-B-Fazilität um 1,05 Mrd. US-Dollar erhöht, mit einem Zinssatz von SOFR+200 und einer Fälligkeit im Jahr 2031. Es wird erwartet, dass die Transaktion innerhalb der nächsten 12 Monate ergebnissteigernd wirkt.

Mit sofortiger Wirkung wird das Team von Calastone mit 250 Beschäftigten SS&C Global Investor Distribution Solutions angegliedert. Sie sind Generaldirektor Nick Wright unterstellt. Calastone verfügt über ein umfangreiches globales Netzwerk mit Büros in London, Luxemburg, Hongkong, Taipeh, Singapur, New York und Sydney.

Die Technologielösungen von Calastone ergänzen das Angebot von SS&C in den Bereichen Fondsadministration, Transfer Agency, KI und intelligente Automatisierung. Das kombinierte Team wird eine einheitliche, echtzeitfähige Betriebsplattform bereitstellen, um Kosten, Komplexität und operationelle Risiken für Teilnehmer der Fondsbranche weltweit zu reduzieren. Kunden profitieren von einer verbesserten Distribution, Anlegerbetreuung und operativen Skalierbarkeit.

"Das Netzwerk und die Technologie von Calastone stärken die Führungsposition von SS&C im globalen Fondsbetrieb weiter", sagte Bill Stone, Vorsitzender und Vorstandsvorsitzender von SS&C Technologies. "Gemeinsam werden wir die Innovation für unsere Kunden beschleunigen, unsere Reichweite ausbauen und weiterhin dazu beitragen, die Arbeitsweise der Branche zu vereinfachen."

"Dies ist ein spannendes neues Kapitel für Calastone", sagte Julien Hammerson, Vorstandsvorsitzender von Calastone. "Der Zusammenschluss mit SS&C verschafft unseren Kunden und Beschäftigten Zugang zu größerer Skalierung, Investitionen und neuen Chancen. Wir sind stolz auf das, was wir aufgebaut haben, und freuen uns darauf, zum weiteren Wachstum sowie zum globalen Erfolg von SS&C beizutragen."

SS&C wurde von Davis Polk Wardwell LLP beraten.

Über Calastone

Calastone ist weltweit das größte Fondsnetzwerk, das die führenden Finanzorganisationen der Welt verbindet.

Die Mission von Calastone besteht darin, Komplexität, Risiken und Kosten zu reduzieren, damit die Branche den Anlegern mehr Wert bieten kann. 4.500 Kunden in 58 Ländern und Regionen nutzen die Dienste von Calastone und verarbeiten monatlich Anlagevolumina von über 250 Milliarden Pfund Sterling.

Calastone hat seinen Hauptsitz in London und unterhält Büros in Luxemburg, Hongkong, Taipeh, Singapur, New York und Sydney.

Über SS&C Technologies

SS&C bietet weltweit Dienstleistungen und Software für die Finanzdienstleistungs- und Healthcare-Branche an. SS&C wurde 1986 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Windsor, Connecticut, und unterhält Büros auf der ganzen Welt. Über 22.000 Finanzdienstleistungs- und Healthcare-Unternehmen, sowohl die größten Konzerne der Welt als auch kleine und mittelständische Unternehmen, vertrauen auf das Fachwissen, die Reichweite und die Technologie von SS&C.

Weitere Informationen zu (Nasdaq:SSNC) erhalten Sie auf www.ssctech.com. Folgen Sie SS&C auf X, LinkedIn und Facebook.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251013888103/de/

Contacts:

Für weitere Informationen

Brian Schell

Finanzvorstand

SS&C Technologies

Tel.: +1-816-642-0915

E-Mail: InvestorRelations@sscinc.com

Justine Stone

Investorenbeziehungen

SS&C Technologies

Tel.: +1-212-367-4705

E-Mail: InvestorRelations@sscinc.com

Medienkontakt

Sam Gentile

Tel.: +1-646-818-9195

E-Mail: pro-SSC@prosek.com