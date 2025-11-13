Durch die Übernahme wird die Geschäftstätigkeit von SS&C in Südafrika ausgebaut

SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) hat die Übernahme von Curo Fund Services, einem führenden südafrikanischen Anbieter von Lösungen für die Fondsverwaltung, von einem Joint Venture zwischen Sanlam und Old Mutual abgeschlossen. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Curo Fund Services verwaltet Vermögenswerte im Wert von über 3 Billionen Rand (170,4 Milliarden US-Dollar) und betreut Sanlam, Old Mutual sowie institutionelle Drittkunden. Rund 300 Mitarbeiter haben sich SS&C in Kapstadt angeschlossen. Das Team wird Teil von SS&C Global Investor Distribution Solutions unter der Leitung von Nick Wright. Durch die Fusion werden Kunden in Südafrika Zugang zu den Automatisierungs-, Daten- und globalen operationellen Kompetenzen von SS&C erhalten. Curo ist bestens aufgestellt, um sein Angebot im Bereich Fondsverwaltung zu erweitern, seinen Marktanteil zu vergrößern und sein Wachstum in Südafrika sowie auf dem gesamten afrikanischen Kontinent zu beschleunigen.

Curo Fund Services nutzt schon heute verschiedene SS&C-Technologien für Fondsbuchhaltung und Dienstleistungen im Bereich Vermögensverwaltung. Die Transaktion wird keine Auswirkungen auf die bestehenden Verwaltungsvereinbarungen von Curo mit seinen Kunden haben. Die globale Präsenz und Expertise von SS&C werden es ermöglichen, verbesserte Lösungen und einen optimierten Service anzubieten. Alle Parteien setzen alles daran, einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

"Wir freuen uns sehr, die Mitarbeiter und Kunden von Curo bei SS&C willkommen zu heißen", so Bill Stone, Chairman und CEO, SS&C. "Das Team pflegt enge Kundenbeziehungen und kann auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz im wachsenden südafrikanischen Markt verweisen. Gemeinsam werden wir für Versicherer, Vermögensverwalter und institutionelle Anleger in der Region ein robustes und umfassendes Lösungsangebot bereitstellen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um gemeinsam für mehr Effizienz, datengestützte Erkenntnisse und integrierte Dienstleistungen in der Region zu sorgen."

Über Curo

Curo Fund Services ist ein in Südafrika ansässiger Fondsverwalter, der für zahlreiche Kunden aus der Finanzdienstleistungsbranche Vermögenswerte in Höhe von über 3 Billionen Rand verwaltet. Curo, das über fundierte Branchenkenntnisse verfügt und auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz in der operativen Umsetzung verweisen kann, bietet Vermögensverwaltern, Anlageplattformen und institutionellen Anlegern ein umfangreiches Angebot an Dienstleistungen in den Bereichen Fondsbuchhaltung, Anlegerverwaltung und regulatorische Berichterstattung.

Über SS&C Technologies

SS&C ist ein globaler Anbieter von Dienstleistungen und Software für die Finanzdienstleistungs- und Healthcare-Branche. SS&C, das im Jahr 1986 gegründet wurde, hat seinen Hauptsitz in Windsor, Connecticut, und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt. Mehr als 23.000 Finanzdienstleistungs- und Healthcare-Organisationen, von den größten Unternehmen der Welt bis hin zu kleinen und mittelständischen Firmen, verlassen sich auf das Fachwissen, die Größe und die Technologie von SS&C.

Zusätzliche Informationen über SS&C (Nasdaq:SSNC) erhalten Sie unter www.ssctech.com.

