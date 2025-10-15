Bechtle - BC8: IT-Systemhaus aus Neckarsulm mit Schwabenstreich in Italien!

Outside Reversal!

Mit dem führenden Partner für Dassault Systèmes Solidworks im Mittelmeerraum will Bechtle (BC8) Marktpräsenz und Portfolio erweitern.

Bechtle (BC8) - ISIN DE0005158703

Rückblick: Der Blick auf das Chartbild zeigt die Bechtle-Aktie in einer übergeordneten Seitwärtsbewegung. Mit der Tageskerze vom heutigen Dienstag hat das Wertpapier das Pivot-Tief vom August kurzfristig unterschritten. Zurück bleibt eine Kurslücke von 8 Cent gegenüber der Montagskerze.

Bechtle-Aktie: Chart vom 14.10.2025, Kürzel: BC8 Kurs: 34.86 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Beim Schließen der Kurslücke läge ein Kaufsignal vor, sodass wir erwarten würden, dass die Bechtle-Aktie in Kürze wieder in Richtung der gleitenden Durchschnitte zurückschnellt.

Mögliches bärisches Szenario

Bei Kursen unter dem Tief vom Dienstag wäre die Luft raus aus dem Setup, sodass Bechtle von unserer Watchlist verschwinden würde.

Meinung:

Im letzten Quartal erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1.49 Milliarden EUR, was einer leichten Steigerung von 0.84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Allerdings sank der Gewinn pro Aktie von 0.48 EUR im Vorjahr auf 0.38 EUR, was auf steigende Kosten oder operative Herausforderungen hindeutet. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche bleiben Analysten optimistisch und prognostizieren für 2025 einen Gewinn von 1.83 EUR je Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 45.83 EUR, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial von über 30 Prozent bedeutet. Diese positive Einschätzung wird durch strategische Akquisitionen gestützt, wie die Übernahme der Nuovamacut Automazione in Italien, die das Portfolio und die Marktpräsenz von Bechtle erweitern soll. Das Unternehmen mit Sitz in Bologna ist führender Partner für Dassault Systèmes Solidworks im Mittelmeerraum. Sollte das Kaufsignal ausgelöst werden, wäre zumindest kurzfristig weiter bullisches Momentum zu erwarten.



Marktkapitalisierung: 4.47 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 5.802 Mio. EUR

Meine Meinung zu Bechtle ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.it-boltwise.de/bechtle-aktie-herausforderungen-und-chancen-im-aktuellen-marktumfeld-3.html

Veröffentlichungsdatum: 14.10.2025

Autor: Thomas Canali

