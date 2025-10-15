München (ots) -Reaktion geglückt mit "hässlichem Sieg"! Der FC Bayern feiert beim 64:53 gegen Mailand nach der Heim-Klatsche gegen Zalgiris Kaunas den 2. Sieg in der EuroLeague. "Definitiv hässlich, aber wir haben uns defensiv stark verbessert", sagen Isiah Mike und Vladimir Lucic unisono. Niels Giffey fügt hinzu: "Das Spiel war langsam. Bei uns und Mailand wurden offene Dreier liegen gelassen. Es ist nicht die ganz große Basketball-Kunst gewesen, aber defensiv sahen wir okay aus mit der Energie und haben da irgendwie Lösungen gefunden." Abgehakt unter Arbeitssieg.FCB-Sportdirektor Dragan Tarlac erklärt angesichts der Verletztenmisere zu Neuverpflichtungen und Tibor Pleiß, zweifacher EuroLeague-Sieger und zuletzt ständiger Trainingsgast beim FCB. "Tibor Pleiß war während der Vorbereitung bei uns. Da wird es in den nächsten Tagen definitiv eine Entscheidung geben." Ungeachtet dessen, bleiben die Münchner für weitere Neuverpflichtungen offen, so Tarlac: "Wir haben die NBA Free Agency im Blick. Da wird sich sicherlich einiges tun, deshalb werden die nächsten Wochen intensiv."Schon am Donnerstag geht es für den deutschen Meister weiter in der Euroleague, auswärts bei Fenerbahce Istanbul (ab 19.30 Uhr live). Die Türken haben dann etwas gut zu machen, denn im Heimspiel gegen Dubai Basketball kassieren sie eine deutliche 69:93-Klatsche. Es ist bereits die 3. Niederlage in dieser Saison für einen der Mitfavoriten auf den Titel.Tabellenführer Zalgiris Kaunas um Europameister Maodo Lo muss bei Roter Stern Belgrad nach 3 Auftaktsiegen die 1. Pleite hinnehmen. Das kann auch der deutsche Nationalspieler nicht verhindern, der mit 14 Punkten bester Scorer der Litauer ist.Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen aus der EuroLeague und EuroCup - bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Den nächsten Auftritt des FC Bayern München gibt es am Donnerstag. Dann müssen die Münchner auswärts bei Fenerbahce Istanbul ran - ab 19.30 Uhr live. Auch morgen läuft die EuroLeague mit deutscher Beteilung: Nationalspieler Krämer spielt mit Real gegen Europameister Bonga, Partizan Belgrad - live ab 20.30 Uhr.FC Bayern München - EA7 Emporio Armani Mailand 64:53Der FC Bayern zeigt eine gute Reaktion auf die Klatsche gegen Zalgiris Kaunas. Gegen Mailand zeigt sich das Team von Gordon Herbert defensiv stark verbessert und fährt den 2. Sieg im 4.Spiel ein. Für die Italiener ist es bereits die 3. Pleite in dieser Saison.Die Frauen-Mannschaft des FC Bayern um Giulia Gwinn ist zu Gast im SAP-Garden, ebenso wie Präsident Herbert Hainer. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aXZDV3N4SDJwWmptcFUrdnBTeXRHNFpORGZHVGV2ek9lNFhFL3VwZ09LYz0=Anders als gegen Zalgiris Kaunas halten die Bayern voll dagegen. Wenyen Gabriel mit dem Monster-Block. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Zy9JOGd1SmdnOTIzcUo3dTdLaWxMNHZkdUI1T2RVKzFiUjV6SVVPa2YyOD0=Schöne Geste! Während einer Auszeit wird ein Video für Devin Booker als Dankeschön für seine Dienste beim FC Bayern eingespielt. Dieser ist nun für Mailand im Einsatz. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eUdQYjN0bHZzMlUrREI0WTBGRkg3OHZVVmRldDFSUGZyNGtuNVVtK1dqcz0=Perfekter Fast Break des FC Bayern. Isiaha Mike fliegt durch die Halle und lässt es richtig krachen. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Mk1UMmxDNnAxZXJTYXBFRHIrKzh0S2RGcFF6L0tmWHNleGFqdmFJOFJkUT0=Ex-Münchner Devin Booker legt gegen seine alten Kollegen ein Double-Double (11 Punkte, 12 Rebounds) auf. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WXFJNnRDR2ZCNElxalBlZ0JncWlDR1lTZ0ZqWkhyRjRlRHZxaGM5Um5Wdz0=Niels Giffey, FC Bayern: "Das Spiel war langsam. Bei uns und Mailand wurden offene Dreier liegen gelassen. Es ist nicht die ganz große Basketball-Kunst gewesen, aber defensiv sahen wir okay aus mit der Energie und haben da irgendwie Lösungen gefunden. Ich hatte ein paar Rebounds und hab mir ein paar hässliche Punkte erkämpft. Die Mannschaft lernt Spiel zu Spiel. Wir gucken uns die Spiele an, reden viel. Wir müssen Spiele gewinnen, sonst fällst du in ein Loch. Wir sind nicht lange zusammen, wir hatten eine hässliche Vorbereitung und wenn man an die Bande schaut, da sitzt noch eine halbe Starting-5." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eGphRFBUY212T253R2pTczdGaHN4bVNvMDJBSXY0R2pITVQxR0pvYjdQaz0=Isiah Mike, FC Bayern, über den Sieg: "Definitiv hässlich, aber wir haben uns defensiv stark verbessert. Wir haben sonst immer bis zu 90 Punkte abgegeben, unter 60 war daher eine deutliche Verbesserung für uns. Hoffentlich können wir das Momentum aufrechterhalten und in Istanbul einen weiteren Sieg einfahren. Jedes EuroLeague-Spiel ist ein Kampf und deswegen müssen wir dort defensiv genau das wiederholen, was wir gezeigt haben." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UGthYnZnWHUzOVZaeVpManhRd3UwK0tQT3dnTHJmTEtGdW9zUVpRMlhwRT0=Vladimir Lucic, FC Bayern: "Es war wichtig, dass wir nach dem Spiel gegen Zalgiris Kaunas zurückschlagen. Das haben wir gegen Bamberg getan und gegen Mailand bestätigt. Es war nicht das schönste Spiel zum Anschauen. Ein hässliches Spiel und ein Sieg für uns." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RS9pMkNSM3RhbjlPZWYrMTBsMkVSTFp6cVhjOEZXWTl1Q2FvTGNFWWdFMD0=Dragan Tarlac, Sportdirektor FC Bayern vor der Partie über die Verletzung von Stefan Jovic: "Es wird eine Entscheidung von Spiel zu Spiel für sein Comeback. Jetzt liegt die Last auf den Schultern von Kamar Baldwin und Justus Hollatz, aber auch mit der Hilfe von Xavier Rathan-Mayse."Auf die Frage, ob weitere Point Guards verpflichtet werden: "Nein, wir sind voll besetzt. Natürlich bleiben wir offen für eine zusätzliche Hilfe, falls sich diese Option ergeben sollte. Wir haben die NBA Free Agency im Blick. Da wird sich sicherlich einiges tun, deshalb werden die nächsten Wochen intensiv."Über eine mögliche Verpflichtung von Tibor Pleiß: "Tibor Pleiß war während der Vorbereitung bei uns. Da wird es in den nächsten Tagen definitiv eine Entscheidung geben."Über Xavier Rathan-Mayse: "Er war eine der ersten Verpflichtungen, die wir getätigt haben. Wir sind sehr zufrieden mit seinem Level an Professionalität. Seine Arbeitseinstellung ist hervorragend. Er ist einer der Jungs, die gar nicht mehr aus dem Gym rauskommen. Er macht sehr viele Extraschichten. Manchmal haben wir sogar das Gefühl, dass er sich mal ausruhen muss bei der ganzen Arbeit, die er reinsteckt. Er hat hohe Erwartungen an sich selbst und performt im Moment sehr gut für uns."Über die Klatsche gegen Zalgiris Kaunas: "Es ist immer noch eine sehr frühe Phase der Saison für uns. Wir hatten noch nicht viel Zeit unsere Teamchemie zu finden, sowohl offensiv als auch defensiv. Dann triffst du auf Kaunas, die in ihren ersten beiden Spielen Fenerbahce und Monaco geschlagen haben. Das zeigt wie diszipliniert und sehr gut zusammengestellt sie sind. Das ist ein Team, das seit ein paar Jahren zusammen ist, wir erst seit ein paar Monaten. Aktuell sind sie das beste Team in der EuroLeague und das Team, das am schwersten zu bezwingen ist."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Rit5UEFabFJhMk9OL1NOa0hYTkVHYUgxOW96Wkw5cnc0TVRCUzZJSDdOdz0=Johannes Voigtmann, FC Bayern, in der Halbzeit über sein körperliches Befinden: "Auf dem Weg der Besserung. Läuft alles nach Plan, ich fühle mich gut." Zur 1.Halbzeit: "Was auffällt ist, dass wir sehr schlecht rebounden. Das müssen wir besser machen, Rebounds holen und schneller attackieren. Offensiv im 5 gegen 5 sieht es noch nicht so toll aus. Wir bewegen zwar den Ball, aber wir bekommen keine offenen Würfe."Über den EM-Titel im Sommer: "Es war eine geile Zeit, der ganze Sommer war wieder Weltklasse. Für mich persönlich war es am Ende bitter, dass ich nicht am Feld stehen konnte, aber die Zeit war unglaublich und die werden wir für immer in Erinnerungen behalten." Über den neuen Kader des FC Bayern: "Ich bin sehr zufrieden, das sind tolle Jungs. Wir haben natürlich ganz viel Qualität verloren mit 4 ganz wichtigen Spielern, aber wir haben gute Leute dazubekommen. Das wird ein bisschen Zeit brauchen, das ist immer so, wenn du viele Spieler auswechselst. Dann hatten wir wenig Vorbereitung durch die EM. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das in die richtigen Bahnen leiten." Über Rokas Jokobaitis: "Ein sehr guter Charakter. Jetzt auch beeindruckend mit der Verletzung, trotzdem so gute Laune reinzubringen. Es ist sehr bitter, weil er eine sehr gute EuroBasket gespielt hat. Wir haben uns sehr auf ihn gefreut, aber jetzt müssen wir das Beste daraus machen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Z2RGSDlyR0tEZU1YbmRSRU1VSHc2UEowSTZBWmhibUdWcjEzWUxvSFNUYz0=Roter Stern Belgrad - Zalgiris Kaunas 88:79Erste Niederlage für Maodo Lo (14 Punkte) und Zalgiris Kaunas. Nach 3 Siegen zum Auftakt gibt es in Belgrad bei Roter Stern nichts zu holen. Die Serben feiern ihren 2. Sieg.Maodo Lo ist mit 14 Punkten zwar bester Scorer bei Zalgiris Kaunas, kann aber die 1. Niederlage in dieser EuroLeague-Saison nicht verhindern. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UnB0M1hISWdDNjZTWkxPTTVrc3NvdVRydGxtMTlDSE13NWt3eStPMFJOdz0=Eurocup - 3.SpieltagVeolia Towers Hamburg - Bahcesehir Koleji SK 85:106Drittes Spiel, 3. Niederlage für die Veolia Towers Hamburg im Eurocup. Trotz starker 1.Halbzeit bleibt am Ende nichts Zählbares. Hamburg legt einen Fehlstart hin und ist erneut Tabellenletzter. Wettbewerbsübergreifend steht man bei 8 Niederlagen aus 8 Spielen. Bahcesehir dagegen untermauert seine Favoritenrolle, feiert den 3.Sieg und damit den perfekten Start.Kenneth Ogbe, Veolia Towers Hamburg: "Wir haben gut mitgehalten bis zur Hälfte. Viele leichte Ballverluste in der 2. Hälfte, wir haben sie zu einfachen Punkten kommen lassen. Deswegen war es so deutlich am Ende. Es ist frustrierend jetzt auf den Spielstand zu schauen, aber wir müssen auch ein bisschen was Positives mitnehmen. Es ist gerade eine schwierige Phase, vor allem mental unglaublich schwer. Aber wenn wir strukturiert und diszipliniert spielen, dann können wir das. Wir glauben alle zusammen dran und wollen das gemeinsam hinkriegen. Aber mit 8 Spielen in Folge, das haben wenige schon mal mitgemacht. Das ist mental super schwer. Wir zeigen in Phasen, dass wir es können. Wir müssen es nur 40 Minuten aufs Feld bringen. Wenn wir das nicht machen, haben wir keine Chance." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=S3R3eHlxOG1RSlFveEZRYmtCMHcweHRiVHA0d1ZRcnZKcG51S1Y5WnRXVT0=Basketball live bei MagentaSportEuroLeague - 4. SpieltagMittwoch, 15.10.2025Ab 20.00 Uhr: Panathinaikos Athen - ASVEL VilleurbanneAb 20.15 Uhr: Valencia Basket - Hapoel Tel Aviv, Virtus Bologna - AS MonacoAb 20.30 Uhr: Paris Basketball - Baskonia Vitoria-Gasteiz, Real Madrid - Partizan BelgradEuroLeague - 5. SpieltagDonnerstag, 16.10.2025Ab 17.45 Uhr: Dubai Basketball - FC BarcelonaAb 18.45 Uhr: Zalgiris Kaunas - EA7 Emporio Armani MailandAb 19.30 Uhr: Fenerbahce Istanbul - FC Bayern MünchenAb 20.50 Uhr: Maccabi Electra Tel Aviv - Olympiakos PiräusEuroCup - 3. SpieltagMittwoch, 15.10.2025Ab 17.50 Uhr: Lietkabelis Panevezys - ratiopharm ulmAb 18.20 Uhr: Panionios Athen - Cosea JL Bourg-en-BresseAb 18.50 Uhr: Besiktas Istanbul - NINERS Chemnitz, Slask Wroclaw - U-BT Cluj-NapocaAb 19.50 Uhr: Umana Reyer Venice - Neptunas KlaipedaAb 20.35 Uhr: BAXI Manresa - Hapoel Bank Yahav JerusalemDonnerstag, 16.10.2025Ab 20.20 Uhr: London Lions - Dolomiti Energia Trento