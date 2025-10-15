Die Börsen nutzen den Zollstreit zwischen den USA und China zur Korrektur. So hat KI-Geheimtipp NetraMark in den vergangenen Wochen rund 30 % an Wert verloren. Dabei gibt es positive Unternehmensnachrichten und der Druck der US-Regierung auf die Biotech- und Pharmabranche, sollte für zusätzliches Interesse an der NetraMark-Technologie sorgen. Die Korrektur also zum Kauf nutzen? Und wie sieht es bei Plug Power aus? Nach dem fulminanten Kursanstieg warnt der erste Analyst. Die Verluste und damit der Finanzierungsbedarf dürften hoch bleiben. Bei Gerresheimer purzeln derzeit die Kursziele. Damit holen Analysten jedoch leider nur den Absturz der Aktie nach. Jetzt kaufen oder sogar verkaufen?

