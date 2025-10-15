© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub PorzyckiDie Intel-Aktie ist allein im vergangenen Monat um 40 Prozent gestiegen - getrieben von einer Reihe spektakulärer Deals. Doch die Rallye der Aktie könnte zu weit gegangen sein, meinen Analysten.Chipproduzent Intel steht vor großen Herausforderungen - trotz einer verbesserten Bilanz und einem potenziellen Wachstum im Foundry-Bereich, das durch Partnerschaften und staatliche Unterstützung befeuert wird. UBS hat die Aktie des Unternehmens jetzt von Neutral auf Underperform herabgestuft und sieht die Nvidia-Rallye der letzten Wochen als überzogen an. Der starke Anstieg der Marktkapitalisierung um 80 Milliarden US-Dollar spiegele bereits die Verbesserung der Bilanz wider, doch die fundamentalen …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE