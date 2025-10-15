Milliardär-gestützt: Eine 10-Bagger-Goldaktie, die gerade erst durchstartet!

Anzeige / Werbung

Wir haben Goldaktien schon steigen sehen, aber nur selten erleben wir...

Dieser Artikel wird im Namen von Canary Gold veröffentlicht (WKN: A40HWJ SYM: K5D)

Willkommen zurück, liebe Leser,

nur selten erleben wir, dass sich ein Unternehmen in nur zwölf Monaten mehr als verzehnfacht, einen Milliardär als Investor gewinnt - und dabei aussieht, als stünde es erst am Anfang.

Dieses Unternehmen heißt Goldgroup Mining (WKN: A3DWU4 | SYM: 55G0) - eine der explosivsten Goldaktien auf dem Markt. Der Kurs liegt derzeit bei 0,88 CAD, nachdem er vor einem Jahr noch bei 0,08 CAD notierte. Vor wenigen Wochen erreichte die Aktie ein Hoch von 1,15 CAD - und das Ende der Fahnenstange ist noch nicht in Sicht.

Tatsächlich könnte dies genau der Moment sein, in dem unsere Leser einsteigen, bevor Wall Street es überhaupt bemerkt.

Denn alles an diesem Unternehmen - von der Produktionskapazität über die Ressourcenerweiterung bis hin zur Investorenstruktur - schreit nach einem Frühphasen-Durchbruch.

Milliardär Eric Sprott investiert 11,25 Mio. CAD - und hält 10,4% des Unternehmens

Im kanadischen Goldsektor gibt es keinen größeren Namen als Eric Sprott.

Ein Milliardär mit jahrzehntelanger Erfolgsgeschichte im Edelmetallsektor - bekannt dafür, Gold-Champions zu entdecken, lange bevor der Markt sie erkennt.



Und 2025 ist Sprott bei Goldgroup groß eingestiegen. Im März, Mai und August 2025 beteiligte er sich an drei Privatplatzierungen und investierte insgesamt 11,25 Mio. CAD in 29,85 Millionen Einheiten zu Preisen von 0,30 CAD, 0,55 CAD und 0,80 CAD pro Einheit.

Stand 5. August 2025 hält er:

10,4% des Unternehmens (unverwässert)

14,8% auf verwässerter Basis

Vor diesen Transaktionen besaß Sprott keine einzige Aktie. Jetzt ist er einer der größten Anteilseigner.

Diese Art von aggressiver Positionierung ist ein klares Signal: Sprott glaubt an das Potenzial.

Er spekuliert nicht - er investiert in Unternehmen mit explosivem Produktionswachstum, echten Unzen und Hebelwirkung auf den Goldpreis.

Goldgroup erfüllt dieses Profil perfekt.

Cerro Prieto-Optimierung: Produktion verdoppelt

Das Herzstück von Goldgroup ist die Cerro-Prieto-Goldmine im mexikanischen Bundesstaat Sonora.

Sie ist seit 2013 in Betrieb - und wird nun erstmals auf ihr volles Produktionspotenzial skaliert.

Das Unternehmen hat gerade ein umfassendes Infrastrukturprogramm abgeschlossen:

Installation einer zweiten Brecheranlage

Verdopplung der Zerkleinerungskapazität auf über 4.500 Tonnen pro Tag

auf über Neuer Minenauftragnehmer für höhere Förderraten

für höhere Förderraten Ziel: über 24.000 Unzen Gold pro Jahr

Damit wird die Produktion gegenüber den Vorjahren - rund 11.500 Unzen jährlich - mehr als verdoppelt.

Das ist keine Theorie - die Umsetzung läuft bereits.

Diese Erweiterung ist ein grundlegender Schritt, um den Durchsatz zu erhöhen, die Effizienz zu verbessern und Goldgroup auf maximale Goldproduktion auszurichten - genau in dem Moment, in dem der Goldpreis Rekorde bricht.

Re-Leaching: 8.000 Unzen Gold pro Jahr bei niedrigen Kosten

Viele Investoren übersehen alte Heap-Leach-Pads.

Goldgroup nicht.

Eine im Juli 2025 durchgeführte technische Studie von Anddes Mexico S.A. de C.V. zeigte, dass die rund 10 Millionen Tonnen Material, die sich bereits auf den Laugungsflächen befinden, wirtschaftlich gewinnbares Gold enthalten.

Das Unternehmen plant daher ein Re-Leaching-Programm, das voraussichtlich bis zu 8.000 zusätzliche Unzen Gold pro Jahr aus bereits abgebautem Material zurückgewinnt.

Das bedeutet: hohe Margen, geringe Kosten, minimale Investitionen.

Der Produktionsstart ist für Q1 2026 geplant.

Sobald das Projekt läuft, wird die jährliche Goldproduktion von Goldgroup auf über 30.000 Unzen steigen - gegenüber 11.500 Unzen im letzten Jahr.

Explorationspotenzial bei Cerro Prieto: Neue Zonen, längere Lebensdauer

Cerro Prieto ist nicht nur ein Produktionsbetrieb - es ist ein Explorationsprojekt mit Wachstumspotenzial.

Neue Zonen werden gebohrt und bewertet. Die Lagerstätte ist bisher nur teilweise erkundet, und jetzt - mit wachsendem Cashflow - kann das Unternehmen seine Ressourcenbasis gezielt erweitern.

Ziele des laufenden Programms:

Erweiterung bekannter Zonen in Tiefe und Streichen

Bohrungen auf Satellitenziele nahe der Hauptgrube

nahe der Hauptgrube Zusätzliche Unzen für den aktuellen Minenplan

für den aktuellen Minenplan Verlängerung der Minenlaufzeit und Steigerung der Jahresproduktion

Ein Erfolg in dieser Phase würde Cerro Prieto von einem kleinen Produzenten zu einer mehrzonigen Goldmine mit langer Lebensdauer machen.

Pinos-Projekt: Der nächste Wachstumsmotor

Neben Cerro Prieto besitzt Goldgroup zu 100% das Pinos-Goldprojekt in Zacatecas - einem der ergiebigsten und bergbaufreundlichsten Goldgebiete Mexikos.

Pinos ist ein PEA-fertiges Untertageprojekt mit bekannten goldführenden Quarzadern und historischer Produktion - und es verfügt bereits über vollständige Genehmigungen für Bau und Betrieb.

Wichtige Eckpunkte:

Hochgradiges untertägiges Ader-System

Historische Produktion in der Region

Großes Explorationspotenzial

Volles Eigentum und operative Flexibilität

Bereits vollständig genehmigt

Während Cerro Prieto die derzeitige Produktion sichert, bietet Pinos die zweite Wachstumssäule - und könnte Goldgroup in naher Zukunft zu einem Multi-Asset-Produzenten machen.

Mit dem Goldpreis nahe Allzeithochs steigt der Wert solcher Projekte exponentiell.

Goldpreis auf Rekordkurs - Beginn eines neuen Superzyklus?

Gold hat offiziell ausgebrochen.

Nach Jahren der Seitwärtsbewegung ist der Preis des Edelmetalls auf über 4.000 USD pro Unze gestiegen - getrieben durch:

Globale Unsicherheit und geopolitische Konflikte

Rekordkäufe der Zentralbanken (über 1.000 Tonnen pro Jahr)

Inflations- und Dollar-Sorgen

Stark steigende Nachfrage nach Sachwerten

Der Goldpreis hat sich in nur zwei Jahren mehr als verdoppelt, und viele Analysten sprechen bereits von einem neuen Superzyklus.

Was bedeutet das für Goldgroup?

Jede produzierte Unze, jede neue Zone und jede Optimierung wird dadurch deutlich wertvoller - und verschafft Goldgroup enorme operative Hebelwirkung.

Mit einer angestrebten Produktion von über 30.000 Unzen pro Jahr und unter Kontrolle gehaltenen Kosten ist Goldgroup eine der effizientesten Möglichkeiten, von diesem Goldboom zu profitieren.

Kapitalstruktur: Eng, stark, wirkungsvoll

Einer der größten Vorteile der Goldgroup-Geschichte ist ihre enge Kapitalstruktur.

Enger Streubesitz

Hoher Insideranteil

Strategische Aktionäre (darunter Sprott)

Minimale Verwässerung bei wachsender Produktion

Mit bisher fünf erfolgreich abgeschlossenen Finanzierungsrunden im Jahr 2025 - insgesamt 42 Mio. CAD, davon über 11,25 Mio. CAD von Eric Sprott - ist Goldgroup hervorragend kapitalisiert, um alle Projekte umzusetzen, ohne zusätzliche größere Verwässerung.

Besonders wichtig: Die ausstehenden Warrants liegen bei 0,45 CAD, also tief im Geld - und sind damit wertsteigernd für das Unternehmen.

Fazit: Diese Goldaktie hat noch viel Luft nach oben

Warum wird Goldgroup als eine der heißesten Goldaktien am Markt gehandelt?

Katalysator Wirkung Cerro Prieto-Optimierung Verdopplung der Produktion auf 24.000+ Unzen/Jahr Heap-Re-Leaching +8.000 Unzen/Jahr, kostengünstig Exploration Verlängerte Minenlaufzeit, neue Zonen Pinos-Projekt Zweites Asset, Wachstumspotenzial Eric Sprott-Investment 11,25 Mio. CAD, 10,4% Beteiligung Enge Kapitalstruktur Starke Insider- und Institutionellenbasis Gold-Makro +4.000 USD/oz = Rekordmargen

Mit einer Marktkapitalisierung von rund 250 Mio. CAD ist Goldgroup im Vergleich zu ähnlichen Produzenten deutlich unterbewertet - besonders angesichts des Produktions- und Ressourcenwachstums.

Das ist genau die Art von Aktie, nach der Investoren suchen: Ein wachsendes Goldunternehmen mit realen Assets, echtem Cashflow und starkem Momentum - unterstützt von einem der klügsten Goldinvestoren der Welt.

Goldgroup Mining ist kein Geheimtipp mehr - aber noch lange nicht am Ziel.

Der nächste große Kursschub könnte schneller kommen, als viele erwarten.

