Das Comeback des Goldrauschs - diesmal ausgelöst durch eine Währungskrise

Am 17. Oktober 2025 stiegen die Gold-Futures an der COMEX auf ein neues Allzeithoch von 4.369,30 US-Dollar pro Unze - und durchbrachen damit historische Rekorde. Doch dies war kein bloßer technischer Ausbruch.

Der 17. Oktober 2025 markierte einen Wendepunkt im globalen Verständnis von Geld. Hinter dieser Rallye steht eine wachsende Erkenntnis: Der US-Dollar, einst das Fundament des weltweiten Finanzsystems, ist heute dessen größtes Risiko.

Während die US-Notenbank von Zinserhöhungen zu Zinssenkungen übergeht, flüchten Investoren in reale Sachwerte. Zentralbanken in China, Indien und der Türkei kaufen massiv Gold. Staatsfonds investieren in Rohstoffe. Hedgefonds wetten gegen den Dollar - und auf harte Vermögenswerte.

Es geht längst nicht mehr nur um Inflation.

Es geht um Vertrauen.



"Game Over" für Fiatgeld? - Der perfekte Sturm für Gold

Einige der erfahrensten Makroinvestoren der Welt glauben, dass wir uns in einer stillen Währungskrise befinden. Hier sind ihre Warnsignale:

Die US-Staatsverschuldung explodiert - laut CBO-Prognosen auf 56 Billionen US-Dollar bis 2034 .

. Ausländische Investoren verkaufen US-Staatsanleihen und de-dollarisieren schrittweise.

Reale Renditen sinken, während die Inflation hartnäckig bleibt.

Das Vertrauen in die geldpolitische Kontrolle der Fed bröckelt - im In- und Ausland.

Diese Kombination aus wachsender Verschuldung, sinkendem Vertrauen und anhaltender Liquiditätsschöpfung der Zentralbanken hat die perfekte Startrampe für Gold geschaffen.

Der Sprung über 4.300 US-Dollar ist kein Zufall - er signalisiert klar: Kapital sucht Sicherheit außerhalb des Papiergeldsystems.

Wo die echte Hebelwirkung liegt: Goldminen mit Größe

Während Gold in unbekannte Höhen steigt, liegt die wahre Anlagemacht nicht in Barren oder ETFs - sondern im Boden.

Unternehmen mit bestehender Infrastruktur, nachgewiesenen Lagerstätten und förderbereiten Projekten profitieren am stärksten.

Hier kommt Goldgroup Mining Inc. (GGA) ins Spiel - eines der explosivsten Wachstumsstories im Übergang vom Junior-Explorer zum Mid-Tier-Produzenten.

Mit drei aktiven Projekten in Mexiko - Cerro Prieto (Produktion), Pinos (genehmigt, vor Baubeginn) und der San-Francisco-Akquisition (kurz vor Abschluss) - entwickelt sich Goldgroup leise, aber bestimmt zu einer Hochhebel-Wette auf Gold über 4.000 US-Dollar.

Projekt 1: Cerro Prieto - In Produktion, schnell wachsend

Das Cerro-Prieto-Goldprojekt in Sonora, Mexiko, ist eine Tagebau-Heap-Leach-Mine mit erheblichem kurzfristigem Potenzial.

Laufende Produktion mit Cashflow

Erweiterungsziele umfassen: Nueva Esperanza Zone - 17 historische Bohrungen mit starken Erzgehalten Reyna Zone - Schürfungen zeigen hochgradige Kontinuität Fortuna Zone - Abgrenzungsbohrungen zur Ressourcenerweiterung Shear Zone - 2,5 km mineralisierte Struktur mit hochgradigen Oberflächenproben

Zerkleinerungskapazität kürzlich verdoppelt

Re-Leaching von 11 Mio. Tonnen alter Haufwerke geplant

Laufende Bohrungen zur Definition neuer Zonen

Cerro Prieto steht bereit, die Produktion deutlich zu steigern und den Cashflow zu erhöhen.

Projekt 2: Pinos - Voll genehmigt, historische Hochgehalte

Das Pinos-Goldprojekt liegt im mexikanischen Bundesstaat Zacatecas - einem der produktivsten Bergbaureviere des Landes.

Das Projekt ist voll genehmigt und weist historische Erzgehalte von bis zu 80 g/t Gold auf.

Mehrere hochgradige Gangsysteme

Bestehende Infrastruktur: Straßen, Strom, Wasser

Historische PEA von 2018 (basierend auf einem einzigen Erzgang bei 1.250 US$/oz) wird für 4.000+ US$/oz aktualisiert

Genehmigungen ermöglichen einen schnellen Produktionsstart

Pinos ist ein Low-Capex-, High-Return-Projekt, das innerhalb von 18-24 Monaten in Produktion gehen könnte - perfekt positioniert im aktuellen Goldmarkt.

Projekt 3: San Francisco - Akquisition kurz vor Abschluss

Das San-Francisco-Projekt ist der wohl transformativste Schritt in Goldgroups Entwicklung.

Potenzieller 100%-Eigentum

Lage: Sonora, Mexiko

Fläche: 33.667 ha + 13.284 ha an regionalen Konzessionen

Historische Produktion: 1,3 Mio. Unzen (2010-2019)

Bestehende Infrastruktur: Zerkleinerungsanlagen (16.875 tpd), ADR-Anlagen, Labor, Zufahrtsstraßen

Historischer NI 43-101 PFS (Aug. 2020): 1,43 Mio. Unzen AuEq M&I mit 0,45 g/t

Wichtiger Hinweis:

Mit Stand September 2025 besitzt Goldgroup etwa 52,7% der Gläubigerrechte an Molimentales del Noroeste S.A. de C.V., dem Eigentümer der San-Francisco-Mine.

Ein Plan of Arrangement wurde eingereicht und muss genehmigt werden von:

Über 50% der Gläubiger (bereits gesichert, da Goldgroup 52,7% hält)

Dem gerichtlich bestellten Liquidator

Dem zuständigen mexikanischen Gericht

Dieser Prozess wird voraussichtlich 6-8 Wochen dauern.

Obwohl Goldgroup zuversichtlich ist, ist der Eigentumsübergang noch nicht abgeschlossen. Risiken bestehen, bis das Gericht die Mine offiziell überträgt.

Nach Abschluss wäre San Francisco ein voll genehmigtes, förderbereites Großprojekt mit bestehender Infrastruktur und signifikantem Erweiterungspotenzial.

Bewertungslücke: Der Markt hat es noch nicht eingepreist

Zahlen, die für sich sprechen:

Goldgroup-Aktie ist in 12 Monaten um über 1.000% gestiegen - von 0,08 auf 1,34 CAD.

gestiegen - von 0,08 auf 1,34 CAD. Marktkapitalisierung: rund 350 Mio. CAD .

. Portfolio: eine produzierende Mine, ein voll genehmigtes Entwicklungsprojekt, ein drittes mit 1,43 Mio. Unzen M&I kurz vor Abschluss.

Zum Vergleich:

Mid-Tier-Produzenten (>100.000 oz/Jahr) werden mit 500 Mio. bis 2 Mrd. CAD+ bewertet.

bewertet. Entwickler ohne Cashflow, aber ähnlicher Projektstruktur, liegen oft bei 400 Mio. CAD+.

Goldgroup kombiniert Cashflow, Skalierung und Wachstum - und bleibt dennoch unterbewertet.

Bitcoin, Gold und reale Vermögenswerte brechen aus

Gold und Bitcoin steigen parallel - ein klares Signal:

Das Vertrauen in Fiatgeld schwindet.

Bitcoin über 75.000 US-Dollar

Ethereum, Silber und Öl im Aufwärtstrend

Dies ist keine Zufälligkeit, sondern eine Flucht in Sachwerte.

Und Goldgroup bietet direkten Zugang zum ältesten Vermögenswert der Welt - physisches Gold im Boden.

Katalysatoren am Horizont

Investoren sollten Folgendes im Blick behalten:

Gerichtliche und Gläubiger-Genehmigung der San-Francisco-Akquisition Neue Bohr- und Minenplan-Updates Produktionssteigerung bei Cerro Prieto Aktualisierte PEA für Pinos auf Basis von 4.000+ US$/oz Institutionelle Analystenabdeckung beim Übergang in Mid-Tier-Kategorie

Makro-Treiber bleiben stark:

Sinkendes Vertrauen in die US-Haushaltspolitik

Erwartete Zinssenkungen durch die Fed

Rekordkäufe von Zentralbanken

Fazit: Goldgroup ist für diesen Moment gebaut

1971 war es Nixon.

2008 war es Lehman.

2025 ist es das Ende des Fiat-Vertrauens.

Goldgroup Mining ist perfekt positioniert:

Cerro Prieto: Produktion & Wachstum

Produktion & Wachstum Pinos: Genehmigt, hochgradig, kurz vor Entwicklung

Genehmigt, hochgradig, kurz vor Entwicklung San Francisco: Restart-Ready, wartet auf finale Genehmigungen

Restart-Ready, wartet auf finale Genehmigungen Starke Aktienperformance, große Bewertungslücke, massives Aufwärtspotenzial

Dies ist mehr als nur ein Goldausbruch.

Es ist ein monetärer Neustart.

Und für Anleger, die früh in Goldgroup Mining positioniert sind,

könnte die größte Aufwärtsbewegung gerade erst beginnen.

