Das Geld flieht: Das ist kein Gold-Boom, das ist ein Systembruch - und er hat gerade erst begonnen

Das ist keine Goldrallye. Das ist ein Vertrauensverlust. Gold auf neuen Allzeithochs ist kein technisches Ereignis mehr. Es ist ein Referendum.

Ein Referendum über Fiatwährungen.

Über explodierende Staatsdefizite.

Über Zentralbanken, die die Kontrolle verlieren.

Wenn die Märkte gleichzeitig Zinssenkungen, fiskalischen Stress und Währungsabwertung einpreisen, rotiert Kapital nicht leise.

Es flieht.

Und wenn Gold nicht nur die 2.000-Dollar-Marke durchbricht, sondern durch 3.000 US-Dollar schießt und sich 4.000 US-Dollar nähert, dann profitieren nicht ETFs oder kurzfristige Trader am meisten.

Es sind die Unternehmen, die über restart-fähige Unzen verfügen - entwickelt für eine völlig andere Goldpreis-Realität.

Genau hier kommt San Francisco ins Spiel.

Denn bei 4.000 + Dollar-Gold hört dieses Asset auf, "interessant" zu sein - und beginnt, gefährlich zu wirken.

San Francisco ist kein Konzept - es ist eine gebaute Mine mit einem realen Plan

Goldgroups stärkster Werthebel ist der Erwerbsprozess des San-Francisco-Projekts im mexikanischen Bundesstaat Sonora.

Das ist kein Greenfield-Traum.

Kein Genehmigungs-Experiment.

Das ist industrielle Goldminen-Infrastruktur - konzipiert, getestet, dokumentiert und vorhanden, bereit für den Wiederanlauf.

Was Investoren verstehen müssen:

San Francisco ist eine Heap-Leach-Goldmine mit bestehenden Anlagen für Zerkleinerung, Aufhaldung, Laugung, ADR-Rückgewinnung und Doré-Produktion, dokumentiert in einem historischen NI-43-101-Technischen Bericht vom August 2020 (Goldgroup behandelt diesen Bericht nicht als aktuellen NI-43-101-Report).

mit bestehenden Anlagen für Zerkleinerung, Aufhaldung, Laugung, ADR-Rückgewinnung und Doré-Produktion, dokumentiert in einem historischen NI-43-101-Technischen Bericht vom August 2020 (Goldgroup behandelt diesen Bericht nicht als aktuellen NI-43-101-Report). Das Flowsheet ist einfach, bewährt und skalierbar: Zerkleinerung → Heap-Leach → Kohlesäulen → Elution / Elektrogewinnung → Doré .

. Der Standort verfügt über zwei Zerkleinerungskreisläufe : Kreislauf 1: ca. 16.000 t/Tag (typisch ~15.000 t/Tag) Kreislauf 2: ca. 7.000 t/Tag

→ insgesamt rund 22.000 t/Tag bereits technisch ausgelegte Zerkleinerungskapazität

:

Dieser Punkt ist entscheidend.

Denn in einer 4.000-Dollar-Goldwelt schlägt Zeit bis zum Cashflow jede theoretische Fantasie.

Die Unzen: Dieses Asset hat kritische Masse

San Francisco mangelt es nicht an Gold. Ganz im Gegenteil.

Mineralressourcen (grubenbegrenzte Schätzung)

laut historischem NI-43-101-Bericht vom 8. August 2020:

Measured & Indicated:

99,7 Mio. t @ 0,446 g/t Au = ca. 1,43 Mio. Unzen Gold

Inferred:

11,37 Mio. t @ 0,467 g/t Au = ca. 171.000 Unzen

Produktionsdaten bestätigen, dass diese historische Ressourcenschätzung seit Veröffentlichung durch nachfolgende Förderung um etwa 119.589 Unzen Gold reduziert wurde.

Mineralressourcen, die keine Reserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität. Ein qualifizierter Sachverständiger hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressource einzustufen. Das Unternehmen behandelt diese historische Schätzung daher nicht als aktuelle Mineralressource.

Das sind keine theoretischen Unzen.

Sie sind in einen realen Minenplan eingebettet.

Mineralreserven (historischer NI-43-101-konformer Bericht vom 8. August 2020)

Nach Verdünnungs- und Gewinnungsannahmen weist der Bericht aus:

47,6 Mio. t @ 0,495 g/t Au = ca. 758.000 Unzen enthaltenes Gold, basierend auf einem Goldpreis von 1.500 US-Dollar/oz

Das ist der Unterschied zwischen "spannender Geologie" und wirtschaftlichem Restart-Potenzial.

Reserven sind das, worauf Banken, strategische Partner und institutionelle Investoren schauen.

Bei heutigen Goldpreisen ist davon auszugehen, dass Ressourcen und Reserven in zukünftigen technischen Berichten weiter anwachsen.

Die Größe: Das sieht nach einem echten Betrieb aus - weil es einer ist

Der Minenplan im technischen Bericht zeigt:

Durchschnittlicher Durchsatz: ca. 16.875 Tonnen pro Tag

ca. Gesamt eingeplantes Erz: ca. 47,6 Mio. Tonnen

ca. Enthaltenes Gold im Minenplan: ca. 758.000 Unzen

(abzüglich ca. 119.589 Unzen, die seit Veröffentlichung bereits abgebaut wurden)

Genau das will anspruchsvolles Kapital sehen:

Papier-Unzen, die tatsächlich mit LKWs, Brechern, Laugungsflächen und Rückgewinnungsanlagen verbunden sind.

Bei 4.000-Dollar-Gold wird solche Größe nicht ignoriert.

Sie wird neu bewertet.

Der Modell-Breaker: Der NPV basiert auf 1.500-Dollar-Gold

Jetzt kommt der Punkt, an dem Investoren aufhören sollten zu überfliegen - und anfangen sollten nachzurechnen.

Die Wirtschaftlichkeitsannahmen im historischen PFS-Modell basieren auf:

Basis-Goldpreis: 1.500 US-Dollar pro Unze

Bei diesem Preis zeigte der Bericht:

After-Tax-NPV (5%): ca. 80,5 Mio. US-Dollar

Amortisationszeit: ca. 0,56 Jahre

Cash Costs: ca. 1.160 US-Dollar/oz

ca. AISC: ca. 1.204 US-Dollar/oz

Das ist solide.

Aber dann kommt der Satz, der alles verändert:

Für jede Erhöhung des Goldpreises um 50 US-Dollar steigt der NPV (5%) um etwa 15 Mio. US-Dollar.

Lesen Sie das noch einmal.

Dieser Bericht wurde für einen Goldpreis geschrieben, der heute wie ein Rundungsfehler wirkt.

Was 4.000-Dollar-Gold wirklich bedeutet

Klarstellung - und wichtig für die Compliance:

Niemand sollte den NPV linear bis 4.400 US-Dollar hochrechnen.

Das wäre unseriös.

Was jedoch legitim ist:

Bei 1.400 US-Dollar Gold lag der NPV (5%) bei ca. 65 Mio. US-Dollar

lag der NPV (5%) bei ca. Bei 2.000 US-Dollar Gold bereits bei ca. 246 Mio. US-Dollar

Das liegt innerhalb des modellierten Bereichs.

Die entscheidende Frage lautet daher:

Was passiert, wenn Gold nicht nur 2.000 US-Dollar testet - sondern das Preisregime dauerhaft neu definiert?

Deshalb ist San Francisco nicht nur "gehebelt auf Gold".

Es hat Drehmoment.

Und Drehmoment erzeugt abrupte Neubewertungen.

Der Goldgroup-Katalysator - und warum Timing entscheidend ist

Der ehrliche Teil - und er zählt:

Goldgroup besitzt San Francisco noch nicht zu 100%.

Erforderlich sind:

Gläubigerzustimmung (Goldgroup hält über 51% der Schulden - Zustimmung gilt daher als gesichert), und Gerichtliche Genehmigung eines bereits von den gesicherten Gläubigern genehmigten Plans of Arrangement.

Die Unternehmensmeldungen erläutern diesen Prozess im Detail.

Hohe Zuversicht ist nicht gleich Gewissheit, bis das Gericht entscheidet.

Aber Märkte warten nicht auf Pressemitteilungen mit dem Stempel "final".

Sie bewegen sich auf Wahrscheinlichkeit, Sichtbarkeit und Unvermeidbarkeit.

Und historisch finden die größten Neubewertungen oft zwischen "wahrscheinlich" und "abgeschlossen" statt.

Genau dort entstehen asymmetrische Renditen.

Warum 4.000-Dollar-Gold ein Re-Rating erzwingt

In einem Umfeld aus Währungsstress und massiven Zentralbankkäufen bezahlt Kapital zunehmend für drei Dinge:

Restart-Fähigkeit - vorhandene Infrastruktur Größe - Reserven, Durchsatz, Landpaket Drehmoment - Sensitivität gegenüber dem Goldpreis

San Francisco erfüllt alle Kriterien:

Rund 22.000 t/Tag ausgelegte Zerkleinerungskapazität

ausgelegte Zerkleinerungskapazität 1,43 Mio. Unzen M&I-Ressourcen , inklusive ca. 476.629 Unzen Reserven laut historischem Bericht vom 8. August 2020

(abzüglich ca. 119.589 Unzen seitdem gefördert)

Mineralressourcen, die keine Reserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität.

, inklusive ca. laut historischem Bericht vom 8. August 2020 (abzüglich ca. 119.589 Unzen seitdem gefördert) Explizite NPV-Sensitivität gegenüber dem Goldpreis

Massives Landpaket: 33.667 Hektar plus 13.284 Hektar regional

Das ist keine Junior-Story.

Das ist eine Scale-Transition-Story, die nur noch auf die letzte rechtliche Freigabe wartet.

So entstehen Gold-Re-Ratings

Viele sehen Goldgroup noch als Momentum-Aktie.

Doch San Francisco - in einer 4.000-Dollar-Goldwelt - hat das Potenzial, das Etikett komplett zu ändern:

Von "Junior" zu "Scale".

Und in einem Markt, der laut über Währungsvertrauen schreit, wird Größe nicht lange günstig bewertet.

Das ist nicht nur ein Gold-Ausbruch.

Es ist ein monetärer Reset-Trade.

Und für Investoren, die positioniert sind, bevor der Markt die Zusammenhänge vollständig erkennt, könnte San Francisco genau das Asset sein, das alles verändert.

