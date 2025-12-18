+15% an einem Tag - und dieser Ausbruch hat gerade erst begonnen

Anzeige / Werbung

Diese Aktie bricht aus - und der Grund geht weit über den aktuellen Goldpreis hinaus.

Dieser Artikel wird im Namen von GoldGroup Mining veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leser -

heute hat der Markt eine klare Botschaft gesendet.

Goldgroup Mining sprang um 15%, und das Kursbild erzählt eine Geschichte, die mit jeder Stunde lauter wird:

Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen

Denn hinter dieser Bewegung verbirgt sich ein historischer Präzedenzfall, den viele Investoren längst vergessen haben.

Und er trägt einen Namen: San Francisco.

Der vergessene US-$500-Millionen-Präzedenzfall

Werfen wir einen Blick zurück.

Bevor San Francisco stillgelegt wurde …

bevor "Care & Maintenance" zum Thema wurde …

bevor der Gold-Bärenmarkt die Margen zerstörte …

war San Francisco das Kernasset eines Unternehmens, das an der NASDAQ eine Marktkapitalisierung von rund US-$500 Millionen erreichte.

Dieses Unternehmen hieß Timmins Gold.

Auf dem Höhepunkt:

betrieb Timmins Gold die San-Francisco-Goldmine in Sonora, Mexiko

in Sonora, Mexiko war an der NASDAQ gelistet

gelistet erreichte eine Marktkapitalisierung von rund US-$500 Millionen, während San Francisco in Produktion war

2017 wurde Timmins Gold in Alio Gold umbenannt.

Dann drehte der Makrozyklus.

Warum San Francisco stillgelegt wurde - und warum das heute entscheidend ist

San Francisco ist nicht gescheitert.

Der Goldpreis ist gescheitert.

Als Gold in Richtung US-$1.400 pro Unze fiel, kollabierten die Margen branchenweit.

Großvolumige Heap-Leach-Betriebe wurden plötzlich unattraktiv.

Fremdfinanzierungen, die bei höheren Preisen funktionierten, brachen zusammen.

Alio Gold:

geriet in Kreditprobleme

setzte San Francisco auf Care & Maintenance

verlor letztlich die Kontrolle über das Asset

Das war kein geologisches Problem.

Kein metallurgisches Problem.

Es war Timing.

Und dieses Timing hat sich heute vollständig umgedreht.

2025: Das Reset-Szenario, das kaum jemand erwartet hat

Heute notiert Gold bei rund US-$4.350 pro Unze.

Das ist kein zyklischer Ausschlag.

Das ist ein neues Preisregime.

Und nun - nach Jahren der Restrukturierung, Gläubigerverhandlungen und juristischen Aufarbeitung - hat Goldgroup Mining geschafft, was viele für unmöglich hielten:

Das Unternehmen steht kurz davor, 100% der San-Francisco-Goldmine zu übernehmen.

Ja, die finale gerichtliche Genehmigung steht noch aus.

Ja, das Unternehmen kommuniziert dies transparent und regelkonform.

Aber der entscheidende Punkt ist:

Goldgroup kontrolliert bereits die Gläubigermehrheit.

Der letzte Schritt ist die formale gerichtliche Bestätigung - die kurzfristig erwartet wird.

Märkte warten nicht auf Stempel.

Sie bewegen sich auf Wahrscheinlichkeit, Größenordnung und Wirkung.

Gleiche Mine. Gleiche Infrastruktur. Völlig anderer Goldpreis.

Das sollte man sich vor Augen führen:

San Francisco trug einst ein ~US-$500-Mio.-NASDAQ-Unternehmen

bei ~US-$1.400 Gold

heute liegt Gold bei über US-$4.300

Das ist kein gradueller Unterschied.

Das ist ein vollständiger ökonomischer Reset.

Die Mine verfügt weiterhin über:

bestehende Zerkleinerungsanlagen

Heap-Leach-Pads

ADR-Aufbereitungsanlagen

Straßen, Strom und Wasser

bewährte Metallurgie

eine dokumentierte technische und operative Historie

Was sich geändert hat, ist das Preisumfeld.

Bei US-$4.350 Gold werden Assets, die früher marginal waren, zu Cashflow-Maschinen.

Warum der heutige +15%-Tag entscheidend ist

Diese Bewegung ist kein Zufall.

Der Markt beginnt, drei Punkte miteinander zu verbinden:

Gold ist in ein strukturell neues Preisregime eingetreten San Francisco steht kurz vor der vollständigen Konsolidierung durch Goldgroup Die Geschichte zeigt bereits, was dieses Asset bei deutlich niedrigeren Goldpreisen tragen konnte

Frühe Bewegungen in Re-Rating-Stories wirken oft groß - sind es rückblickend aber nicht.

Die wirkliche Beschleunigung kommt meist dann, wenn:

die rechtliche Kontrolle final bestätigt ist

das Asset unter aktuellen Goldpreisen neu bewertet wird

institutionelle Investoren erkennen, dass dies kein "Restart-Wagnis", sondern ein Scale-Reset ist

Dann explodieren Multiples.

Das ist keine Nostalgie - das ist Asymmetrie

Dies ist keine "Zurück-zu-alten-Hochs"-Story.

Es ist eine "gleiches Asset, völlig neue Makrowelt"-Story.

Gold bei US-$4.350 verändert:

Amortisationszeiten

Margenprofile

Finanzierungsbereitschaft

strategisches Interesse

Und vor allem:

Es verändert, was der Markt bereit ist, für Größe zu bezahlen.

Timmins Gold zeigte, was San Francisco in einem schwachen Goldumfeld leisten konnte.

Goldgroup tritt in der stärksten Goldphase der modernen Geschichte an.

Das Setup ist eindeutig

Die Aktie bricht aus

Das Volumen zieht an

Gold markiert historische Höchststände

Ein ehemals halbe-Milliarde-Dollar-Asset steht vor der vollständigen Konsolidierung

Die finale Gerichtsfreigabe ist ausstehend - aber konkret

Das ist genau die Phase, in der:

frühe Investoren positionieren

späte Investoren Bestätigung hinterherlaufen

Neubewertungen schnell erfolgen

Fazit

San Francisco hat einst ein ~US-$500-Mio.-Unternehmen aufgebaut.

Die Mine hat nicht versagt.

Der Goldpreis hat versagt.

Heute ist Gold mehr als dreimal so hoch - und Goldgroup steht kurz davor, die volle Kontrolle über dieses Asset zu übernehmen.

Der heutige +15%-Tag mag sich groß anfühlen.

Die Geschichte legt nahe, dass er rückblickend klein wirken könnte.

Denn das hier ist nicht nur ein Ausbruch.

Es ist ein Reset.

Und der Markt beginnt gerade erst, aufzuwachen.

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu, suneal@machaicapital.com

Enthaltene Werte: CA38141A4046