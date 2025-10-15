Anzeige
Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 15

15 October 2025

Oxford Instruments plc

("Oxford Instruments" or the "Company")

Transaction in Own Shares

Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1795.2180 pence per share:

Date of purchase:

14 October 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

41,985

Lowest price paid per share (GBp):

1780.0000

Highest price paid per share (GBp):

1806.0000

Volume weighted average price paid per share (GBp):

1795.2180

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 56,804,565. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 56,804,565. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information:

Venue

Weighted average price paid per share (GBp)

Aggregate number of shares purchased

London Stock Exchange

1795.5240

31,985

BATS Trading Europe

1794.2392

10,000

Transaction Details:

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

127

1790.00

08:24:32

00077435081TRLO0

XLON

129

1790.00

08:24:32

00077435082TRLO0

XLON

261

1790.00

08:24:32

00077435083TRLO0

XLON

248

1794.00

08:31:14

00077435735TRLO0

XLON

293

1794.00

08:31:14

00077435736TRLO0

XLON

257

1800.00

08:37:55

00077436050TRLO0

XLON

34

1798.00

08:37:57

00077436150TRLO0

XLON

223

1798.00

08:37:57

00077436151TRLO0

XLON

803

1798.00

08:48:27

00077436801TRLO0

XLON

375

1798.00

08:48:27

00077436800TRLO0

XLON

327

1796.00

08:50:46

00077436930TRLO0

XLON

101

1796.00

08:50:46

00077436931TRLO0

XLON

188

1796.00

08:50:46

00077436932TRLO0

XLON

246

1798.00

08:58:53

00077437352TRLO0

XLON

258

1798.00

08:58:53

00077437351TRLO0

XLON

248

1798.00

09:03:05

00077437618TRLO0

XLON

210

1798.00

09:03:05

00077437616TRLO0

XLON

41

1798.00

09:03:05

00077437617TRLO0

XLON

47

1796.00

09:03:25

00077437633TRLO0

XLON

64

1796.00

09:03:25

00077437634TRLO0

XLON

133

1796.00

09:03:25

00077437635TRLO0

XLON

283

1794.00

09:16:01

00077438722TRLO0

XLON

262

1794.00

09:16:01

00077438723TRLO0

XLON

185

1792.00

09:16:02

00077438724TRLO0

XLON

110

1792.00

09:16:02

00077438725TRLO0

XLON

240

1794.00

09:35:43

00077439622TRLO0

XLON

241

1792.00

09:36:08

00077439769TRLO0

XLON

19

1792.00

09:36:08

00077439771TRLO0

XLON

247

1792.00

09:36:08

00077439768TRLO0

BATE

235

1792.00

09:36:08

00077439770TRLO0

BATE

25

1790.00

09:39:54

00077440026TRLO0

BATE

39

1790.00

09:39:54

00077440027TRLO0

BATE

186

1790.00

09:39:54

00077440028TRLO0

BATE

22

1790.00

09:39:57

00077440029TRLO0

BATE

252

1792.00

10:01:57

00077441024TRLO0

XLON

271

1792.00

10:01:57

00077441023TRLO0

BATE

259

1798.00

10:18:36

00077441832TRLO0

XLON

48

1798.00

10:24:32

00077442147TRLO0

XLON

5

1798.00

10:24:32

00077442148TRLO0

XLON

143

1798.00

10:24:32

00077442149TRLO0

XLON

72

1798.00

10:24:32

00077442150TRLO0

XLON

285

1796.00

10:34:40

00077442458TRLO0

BATE

110

1794.00

10:37:37

00077442582TRLO0

XLON

28

1794.00

10:37:37

00077442583TRLO0

XLON

142

1794.00

10:37:37

00077442584TRLO0

XLON

273

1794.00

10:37:37

00077442581TRLO0

BATE

275

1796.00

11:02:15

00077443709TRLO0

XLON

256

1796.00

11:02:15

00077443708TRLO0

BATE

249

1794.00

11:13:40

00077444127TRLO0

XLON

269

1794.00

11:13:40

00077444126TRLO0

BATE

334

1792.00

11:18:55

00077444328TRLO0

XLON

242

1786.00

11:30:36

00077444950TRLO0

BATE

207

1784.00

11:30:38

00077444953TRLO0

XLON

75

1784.00

11:30:38

00077444954TRLO0

XLON

203

1786.00

11:34:44

00077445110TRLO0

XLON

95

1786.00

11:34:44

00077445111TRLO0

XLON

58

1790.00

11:45:09

00077445421TRLO0

XLON

218

1790.00

11:45:09

00077445422TRLO0

XLON

279

1788.00

11:51:57

00077445688TRLO0

BATE

165

1788.00

11:53:01

00077445742TRLO0

XLON

86

1788.00

11:53:01

00077445743TRLO0

XLON

29

1788.00

11:53:01

00077445744TRLO0

XLON

268

1796.00

12:11:27

00077446469TRLO0

XLON

171

1794.00

12:21:26

00077446782TRLO0

BATE

72

1794.00

12:21:26

00077446783TRLO0

BATE

266

1794.00

12:21:26

00077446784TRLO0

BATE

134

1792.00

12:21:56

00077446788TRLO0

XLON

134

1792.00

12:21:56

00077446789TRLO0

XLON

266

1796.00

12:35:25

00077447057TRLO0

XLON

27

1796.00

12:49:25

00077447478TRLO0

XLON

5

1796.00

12:49:25

00077447479TRLO0

XLON

17

1796.00

12:49:25

00077447480TRLO0

XLON

87

1796.00

12:49:25

00077447481TRLO0

XLON

206

1792.00

12:49:28

00077447482TRLO0

XLON

40

1792.00

12:49:28

00077447483TRLO0

XLON

145

1792.00

12:53:28

00077447568TRLO0

XLON

71

1792.00

12:53:28

00077447569TRLO0

XLON

240

1794.00

13:04:40

00077447832TRLO0

BATE

9

1794.00

13:04:40

00077447833TRLO0

BATE

140

1794.00

13:04:42

00077447834TRLO0

BATE

16

1794.00

13:04:44

00077447835TRLO0

BATE

20

1794.00

13:04:45

00077447836TRLO0

BATE

16

1794.00

13:04:45

00077447837TRLO0

BATE

17

1794.00

13:04:48

00077447839TRLO0

BATE

244

1792.00

13:05:13

00077447850TRLO0

XLON

69

1792.00

13:05:13

00077447851TRLO0

XLON

249

1792.00

13:05:13

00077447852TRLO0

XLON

52

1792.00

13:05:58

00077447872TRLO0

XLON

163

1792.00

13:05:58

00077447871TRLO0

BATE

15

1792.00

13:05:58

00077447873TRLO0

BATE

2

1792.00

13:05:58

00077447874TRLO0

BATE

2

1792.00

13:05:58

00077447875TRLO0

BATE

62

1792.00

13:06:01

00077447879TRLO0

BATE

59

1794.00

13:24:29

00077448349TRLO0

XLON

5

1794.00

13:24:29

00077448350TRLO0

XLON

8

1794.00

13:24:29

00077448351TRLO0

XLON

101

1794.00

13:24:29

00077448352TRLO0

XLON

95

1794.00

13:24:29

00077448353TRLO0

XLON

27

1794.00

13:24:29

00077448354TRLO0

XLON

20

1794.00

13:25:35

00077448379TRLO0

BATE

19

1794.00

13:25:40

00077448381TRLO0

XLON

18

1794.00

13:25:40

00077448382TRLO0

XLON

7

1794.00

13:25:40

00077448383TRLO0

XLON

10

1794.00

13:25:40

00077448384TRLO0

XLON

341

1792.00

13:39:02

00077448854TRLO0

XLON

290

1792.00

13:39:02

00077448856TRLO0

XLON

48

1792.00

13:39:02

00077448852TRLO0

BATE

223

1792.00

13:39:02

00077448853TRLO0

BATE

17

1792.00

13:39:02

00077448855TRLO0

BATE

225

1792.00

13:39:02

00077448857TRLO0

BATE

34

1790.00

13:40:06

00077448891TRLO0

XLON

205

1794.00

13:47:07

00077449149TRLO0

XLON

64

1794.00

13:47:07

00077449150TRLO0

XLON

6

1796.00

13:52:09

00077449243TRLO0

XLON

12

1796.00

13:52:09

00077449244TRLO0

XLON

5

1796.00

13:52:09

00077449245TRLO0

XLON

70

1798.00

13:55:19

00077449356TRLO0

XLON

77

1798.00

13:55:19

00077449357TRLO0

XLON

5

1798.00

13:55:19

00077449358TRLO0

XLON

241

1802.00

13:58:49

00077449414TRLO0

XLON

40

1802.00

14:02:49

00077449571TRLO0

XLON

85

1802.00

14:02:49

00077449572TRLO0

XLON

76

1802.00

14:02:49

00077449573TRLO0

XLON

5

1802.00

14:02:49

00077449574TRLO0

XLON

5

1802.00

14:02:49

00077449575TRLO0

XLON

232

1802.00

14:03:32

00077449612TRLO0

BATE

25

1802.00

14:03:32

00077449613TRLO0

BATE

11

1802.00

14:03:35

00077449614TRLO0

BATE

10000

1798.00

14:05:56

00077449719TRLO0

XLON

47

1802.00

14:07:45

00077449748TRLO0

BATE

261

1800.00

14:08:23

00077449755TRLO0

XLON

251

1800.00

14:08:23

00077449756TRLO0

XLON

463

1800.00

14:08:23

00077449754TRLO0

BATE

248

1798.00

14:09:48

00077449842TRLO0

BATE

296

1792.00

14:16:37

00077450202TRLO0

XLON

276

1794.00

14:28:46

00077450654TRLO0

XLON

248

1792.00

14:28:46

00077450656TRLO0

XLON

252

1792.00

14:28:46

00077450653TRLO0

BATE

25

1792.00

14:28:46

00077450655TRLO0

BATE

81

1788.00

14:30:00

00077450737TRLO0

XLON

162

1788.00

14:30:00

00077450738TRLO0

XLON

251

1788.00

14:30:00

00077450736TRLO0

BATE

98

1786.00

14:30:00

00077450739TRLO0

XLON

100

1786.00

14:30:00

00077450740TRLO0

XLON

52

1786.00

14:30:00

00077450741TRLO0

XLON

245

1784.00

14:36:31

00077451212TRLO0

BATE

231

1780.00

14:36:34

00077451224TRLO0

XLON

84

1792.00

14:49:23

00077452129TRLO0

XLON

286

1790.00

14:49:26

00077452132TRLO0

XLON

299

1790.00

14:49:26

00077452133TRLO0

XLON

96

1794.00

14:57:56

00077452842TRLO0

BATE

92

1794.00

14:57:57

00077452853TRLO0

BATE

44

1794.00

14:57:58

00077452856TRLO0

BATE

247

1794.00

14:58:27

00077452912TRLO0

XLON

283

1792.00

14:59:41

00077452974TRLO0

XLON

270

1792.00

14:59:41

00077452975TRLO0

XLON

284

1792.00

14:59:41

00077452972TRLO0

BATE

244

1792.00

14:59:41

00077452973TRLO0

BATE

105

1792.00

15:04:05

00077453317TRLO0

XLON

98

1792.00

15:04:20

00077453336TRLO0

XLON

53

1792.00

15:04:57

00077453388TRLO0

XLON

14

1792.00

15:05:09

00077453398TRLO0

XLON

7

1800.00

15:13:22

00077454132TRLO0

XLON

10

1800.00

15:13:22

00077454133TRLO0

XLON

280

1800.00

15:13:49

00077454157TRLO0

XLON

269

1800.00

15:15:45

00077454269TRLO0

XLON

255

1800.00

15:18:46

00077454513TRLO0

XLON

276

1800.00

15:18:46

00077454511TRLO0

BATE

243

1800.00

15:18:46

00077454512TRLO0

BATE

59

1802.00

15:26:39

00077455228TRLO0

XLON

276

1802.00

15:26:39

00077455231TRLO0

XLON

196

1802.00

15:26:39

00077455232TRLO0

XLON

44

1802.00

15:26:39

00077455224TRLO0

BATE

232

1802.00

15:26:39

00077455225TRLO0

BATE

40

1804.00

15:28:18

00077455348TRLO0

XLON

29

1804.00

15:29:18

00077455448TRLO0

XLON

184

1804.00

15:29:18

00077455449TRLO0

XLON

84

1806.00

15:34:01

00077455768TRLO0

XLON

169

1806.00

15:34:01

00077455769TRLO0

XLON

86

1804.00

15:34:01

00077455771TRLO0

BATE

187

1804.00

15:34:01

00077455772TRLO0

BATE

220

1804.00

15:34:01

00077455773TRLO0

BATE

13

1804.00

15:34:01

00077455774TRLO0

BATE

77

1806.00

15:39:48

00077456125TRLO0

XLON

18

1806.00

15:39:48

00077456126TRLO0

XLON

240

1806.00

15:39:48

00077456127TRLO0

XLON

106

1802.00

15:41:05

00077456243TRLO0

BATE

172

1802.00

15:41:05

00077456244TRLO0

BATE

146

1804.00

15:43:24

00077456358TRLO0

XLON

292

1804.00

15:44:55

00077456503TRLO0

XLON

116

1796.00

15:55:50

00077457569TRLO0

XLON

154

1796.00

15:55:50

00077457570TRLO0

XLON

263

1796.00

15:56:29

00077457598TRLO0

BATE

309

1796.00

16:01:09

00077457892TRLO0

XLON

265

1796.00

16:02:09

00077457946TRLO0

XLON

276

1796.00

16:05:09

00077458104TRLO0

XLON

247

1796.00

16:07:10

00077458239TRLO0

XLON

225

1794.00

16:08:00

00077458360TRLO0

BATE

38

1794.00

16:08:00

00077458361TRLO0

BATE

268

1794.00

16:08:00

00077458362TRLO0

BATE

241

1794.00

16:08:00

00077458363TRLO0

BATE

152

1790.00

16:09:00

00077458411TRLO0

XLON

81

1790.00

16:09:00

00077458412TRLO0

XLON

54

1790.00

16:09:00

00077458413TRLO0

XLON

211

1782.00

16:13:57

00077458656TRLO0

XLON

69

1782.00

16:13:57

00077458657TRLO0

XLON

118

1782.00

16:15:57

00077458842TRLO0

XLON

161

1782.00

16:15:57

00077458843TRLO0

XLON

100

1782.00

16:17:57

00077458956TRLO0

XLON

178

1782.00

16:17:57

00077458957TRLO0

XLON

138

1780.00

16:20:00

00077459118TRLO0

XLON

138

1780.00

16:20:00

00077459122TRLO0

BATE

126

1782.00

16:20:06

00077459134TRLO0

BATE

4

1784.00

16:21:06

00077459282TRLO0

BATE

100

1784.00

16:21:06

00077459284TRLO0

BATE

86

1790.00

16:24:22

00077459579TRLO0

BATE

For further details:

Oxford Instruments plc

Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916


© 2025 PR Newswire
