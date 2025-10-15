Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, October 15
15 October 2025
Oxford Instruments plc
("Oxford Instruments" or the "Company")
Transaction in Own Shares
Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1795.2180 pence per share:
Date of purchase:
14 October 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
41,985
Lowest price paid per share (GBp):
1780.0000
Highest price paid per share (GBp):
1806.0000
Volume weighted average price paid per share (GBp):
1795.2180
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 56,804,565. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 56,804,565. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Aggregate information:
Venue
Weighted average price paid per share (GBp)
Aggregate number of shares purchased
London Stock Exchange
1795.5240
31,985
BATS Trading Europe
1794.2392
10,000
Transaction Details:
In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:
Number of ordinary shares purchased
Transaction price
Time of transaction (UK Time)
Transaction reference number
Trading venue
127
1790.00
08:24:32
00077435081TRLO0
XLON
129
1790.00
08:24:32
00077435082TRLO0
XLON
261
1790.00
08:24:32
00077435083TRLO0
XLON
248
1794.00
08:31:14
00077435735TRLO0
XLON
293
1794.00
08:31:14
00077435736TRLO0
XLON
257
1800.00
08:37:55
00077436050TRLO0
XLON
34
1798.00
08:37:57
00077436150TRLO0
XLON
223
1798.00
08:37:57
00077436151TRLO0
XLON
803
1798.00
08:48:27
00077436801TRLO0
XLON
375
1798.00
08:48:27
00077436800TRLO0
XLON
327
1796.00
08:50:46
00077436930TRLO0
XLON
101
1796.00
08:50:46
00077436931TRLO0
XLON
188
1796.00
08:50:46
00077436932TRLO0
XLON
246
1798.00
08:58:53
00077437352TRLO0
XLON
258
1798.00
08:58:53
00077437351TRLO0
XLON
248
1798.00
09:03:05
00077437618TRLO0
XLON
210
1798.00
09:03:05
00077437616TRLO0
XLON
41
1798.00
09:03:05
00077437617TRLO0
XLON
47
1796.00
09:03:25
00077437633TRLO0
XLON
64
1796.00
09:03:25
00077437634TRLO0
XLON
133
1796.00
09:03:25
00077437635TRLO0
XLON
283
1794.00
09:16:01
00077438722TRLO0
XLON
262
1794.00
09:16:01
00077438723TRLO0
XLON
185
1792.00
09:16:02
00077438724TRLO0
XLON
110
1792.00
09:16:02
00077438725TRLO0
XLON
240
1794.00
09:35:43
00077439622TRLO0
XLON
241
1792.00
09:36:08
00077439769TRLO0
XLON
19
1792.00
09:36:08
00077439771TRLO0
XLON
247
1792.00
09:36:08
00077439768TRLO0
BATE
235
1792.00
09:36:08
00077439770TRLO0
BATE
25
1790.00
09:39:54
00077440026TRLO0
BATE
39
1790.00
09:39:54
00077440027TRLO0
BATE
186
1790.00
09:39:54
00077440028TRLO0
BATE
22
1790.00
09:39:57
00077440029TRLO0
BATE
252
1792.00
10:01:57
00077441024TRLO0
XLON
271
1792.00
10:01:57
00077441023TRLO0
BATE
259
1798.00
10:18:36
00077441832TRLO0
XLON
48
1798.00
10:24:32
00077442147TRLO0
XLON
5
1798.00
10:24:32
00077442148TRLO0
XLON
143
1798.00
10:24:32
00077442149TRLO0
XLON
72
1798.00
10:24:32
00077442150TRLO0
XLON
285
1796.00
10:34:40
00077442458TRLO0
BATE
110
1794.00
10:37:37
00077442582TRLO0
XLON
28
1794.00
10:37:37
00077442583TRLO0
XLON
142
1794.00
10:37:37
00077442584TRLO0
XLON
273
1794.00
10:37:37
00077442581TRLO0
BATE
275
1796.00
11:02:15
00077443709TRLO0
XLON
256
1796.00
11:02:15
00077443708TRLO0
BATE
249
1794.00
11:13:40
00077444127TRLO0
XLON
269
1794.00
11:13:40
00077444126TRLO0
BATE
334
1792.00
11:18:55
00077444328TRLO0
XLON
242
1786.00
11:30:36
00077444950TRLO0
BATE
207
1784.00
11:30:38
00077444953TRLO0
XLON
75
1784.00
11:30:38
00077444954TRLO0
XLON
203
1786.00
11:34:44
00077445110TRLO0
XLON
95
1786.00
11:34:44
00077445111TRLO0
XLON
58
1790.00
11:45:09
00077445421TRLO0
XLON
218
1790.00
11:45:09
00077445422TRLO0
XLON
279
1788.00
11:51:57
00077445688TRLO0
BATE
165
1788.00
11:53:01
00077445742TRLO0
XLON
86
1788.00
11:53:01
00077445743TRLO0
XLON
29
1788.00
11:53:01
00077445744TRLO0
XLON
268
1796.00
12:11:27
00077446469TRLO0
XLON
171
1794.00
12:21:26
00077446782TRLO0
BATE
72
1794.00
12:21:26
00077446783TRLO0
BATE
266
1794.00
12:21:26
00077446784TRLO0
BATE
134
1792.00
12:21:56
00077446788TRLO0
XLON
134
1792.00
12:21:56
00077446789TRLO0
XLON
266
1796.00
12:35:25
00077447057TRLO0
XLON
27
1796.00
12:49:25
00077447478TRLO0
XLON
5
1796.00
12:49:25
00077447479TRLO0
XLON
17
1796.00
12:49:25
00077447480TRLO0
XLON
87
1796.00
12:49:25
00077447481TRLO0
XLON
206
1792.00
12:49:28
00077447482TRLO0
XLON
40
1792.00
12:49:28
00077447483TRLO0
XLON
145
1792.00
12:53:28
00077447568TRLO0
XLON
71
1792.00
12:53:28
00077447569TRLO0
XLON
240
1794.00
13:04:40
00077447832TRLO0
BATE
9
1794.00
13:04:40
00077447833TRLO0
BATE
140
1794.00
13:04:42
00077447834TRLO0
BATE
16
1794.00
13:04:44
00077447835TRLO0
BATE
20
1794.00
13:04:45
00077447836TRLO0
BATE
16
1794.00
13:04:45
00077447837TRLO0
BATE
17
1794.00
13:04:48
00077447839TRLO0
BATE
244
1792.00
13:05:13
00077447850TRLO0
XLON
69
1792.00
13:05:13
00077447851TRLO0
XLON
249
1792.00
13:05:13
00077447852TRLO0
XLON
52
1792.00
13:05:58
00077447872TRLO0
XLON
163
1792.00
13:05:58
00077447871TRLO0
BATE
15
1792.00
13:05:58
00077447873TRLO0
BATE
2
1792.00
13:05:58
00077447874TRLO0
BATE
2
1792.00
13:05:58
00077447875TRLO0
BATE
62
1792.00
13:06:01
00077447879TRLO0
BATE
59
1794.00
13:24:29
00077448349TRLO0
XLON
5
1794.00
13:24:29
00077448350TRLO0
XLON
8
1794.00
13:24:29
00077448351TRLO0
XLON
101
1794.00
13:24:29
00077448352TRLO0
XLON
95
1794.00
13:24:29
00077448353TRLO0
XLON
27
1794.00
13:24:29
00077448354TRLO0
XLON
20
1794.00
13:25:35
00077448379TRLO0
BATE
19
1794.00
13:25:40
00077448381TRLO0
XLON
18
1794.00
13:25:40
00077448382TRLO0
XLON
7
1794.00
13:25:40
00077448383TRLO0
XLON
10
1794.00
13:25:40
00077448384TRLO0
XLON
341
1792.00
13:39:02
00077448854TRLO0
XLON
290
1792.00
13:39:02
00077448856TRLO0
XLON
48
1792.00
13:39:02
00077448852TRLO0
BATE
223
1792.00
13:39:02
00077448853TRLO0
BATE
17
1792.00
13:39:02
00077448855TRLO0
BATE
225
1792.00
13:39:02
00077448857TRLO0
BATE
34
1790.00
13:40:06
00077448891TRLO0
XLON
205
1794.00
13:47:07
00077449149TRLO0
XLON
64
1794.00
13:47:07
00077449150TRLO0
XLON
6
1796.00
13:52:09
00077449243TRLO0
XLON
12
1796.00
13:52:09
00077449244TRLO0
XLON
5
1796.00
13:52:09
00077449245TRLO0
XLON
70
1798.00
13:55:19
00077449356TRLO0
XLON
77
1798.00
13:55:19
00077449357TRLO0
XLON
5
1798.00
13:55:19
00077449358TRLO0
XLON
241
1802.00
13:58:49
00077449414TRLO0
XLON
40
1802.00
14:02:49
00077449571TRLO0
XLON
85
1802.00
14:02:49
00077449572TRLO0
XLON
76
1802.00
14:02:49
00077449573TRLO0
XLON
5
1802.00
14:02:49
00077449574TRLO0
XLON
5
1802.00
14:02:49
00077449575TRLO0
XLON
232
1802.00
14:03:32
00077449612TRLO0
BATE
25
1802.00
14:03:32
00077449613TRLO0
BATE
11
1802.00
14:03:35
00077449614TRLO0
BATE
10000
1798.00
14:05:56
00077449719TRLO0
XLON
47
1802.00
14:07:45
00077449748TRLO0
BATE
261
1800.00
14:08:23
00077449755TRLO0
XLON
251
1800.00
14:08:23
00077449756TRLO0
XLON
463
1800.00
14:08:23
00077449754TRLO0
BATE
248
1798.00
14:09:48
00077449842TRLO0
BATE
296
1792.00
14:16:37
00077450202TRLO0
XLON
276
1794.00
14:28:46
00077450654TRLO0
XLON
248
1792.00
14:28:46
00077450656TRLO0
XLON
252
1792.00
14:28:46
00077450653TRLO0
BATE
25
1792.00
14:28:46
00077450655TRLO0
BATE
81
1788.00
14:30:00
00077450737TRLO0
XLON
162
1788.00
14:30:00
00077450738TRLO0
XLON
251
1788.00
14:30:00
00077450736TRLO0
BATE
98
1786.00
14:30:00
00077450739TRLO0
XLON
100
1786.00
14:30:00
00077450740TRLO0
XLON
52
1786.00
14:30:00
00077450741TRLO0
XLON
245
1784.00
14:36:31
00077451212TRLO0
BATE
231
1780.00
14:36:34
00077451224TRLO0
XLON
84
1792.00
14:49:23
00077452129TRLO0
XLON
286
1790.00
14:49:26
00077452132TRLO0
XLON
299
1790.00
14:49:26
00077452133TRLO0
XLON
96
1794.00
14:57:56
00077452842TRLO0
BATE
92
1794.00
14:57:57
00077452853TRLO0
BATE
44
1794.00
14:57:58
00077452856TRLO0
BATE
247
1794.00
14:58:27
00077452912TRLO0
XLON
283
1792.00
14:59:41
00077452974TRLO0
XLON
270
1792.00
14:59:41
00077452975TRLO0
XLON
284
1792.00
14:59:41
00077452972TRLO0
BATE
244
1792.00
14:59:41
00077452973TRLO0
BATE
105
1792.00
15:04:05
00077453317TRLO0
XLON
98
1792.00
15:04:20
00077453336TRLO0
XLON
53
1792.00
15:04:57
00077453388TRLO0
XLON
14
1792.00
15:05:09
00077453398TRLO0
XLON
7
1800.00
15:13:22
00077454132TRLO0
XLON
10
1800.00
15:13:22
00077454133TRLO0
XLON
280
1800.00
15:13:49
00077454157TRLO0
XLON
269
1800.00
15:15:45
00077454269TRLO0
XLON
255
1800.00
15:18:46
00077454513TRLO0
XLON
276
1800.00
15:18:46
00077454511TRLO0
BATE
243
1800.00
15:18:46
00077454512TRLO0
BATE
59
1802.00
15:26:39
00077455228TRLO0
XLON
276
1802.00
15:26:39
00077455231TRLO0
XLON
196
1802.00
15:26:39
00077455232TRLO0
XLON
44
1802.00
15:26:39
00077455224TRLO0
BATE
232
1802.00
15:26:39
00077455225TRLO0
BATE
40
1804.00
15:28:18
00077455348TRLO0
XLON
29
1804.00
15:29:18
00077455448TRLO0
XLON
184
1804.00
15:29:18
00077455449TRLO0
XLON
84
1806.00
15:34:01
00077455768TRLO0
XLON
169
1806.00
15:34:01
00077455769TRLO0
XLON
86
1804.00
15:34:01
00077455771TRLO0
BATE
187
1804.00
15:34:01
00077455772TRLO0
BATE
220
1804.00
15:34:01
00077455773TRLO0
BATE
13
1804.00
15:34:01
00077455774TRLO0
BATE
77
1806.00
15:39:48
00077456125TRLO0
XLON
18
1806.00
15:39:48
00077456126TRLO0
XLON
240
1806.00
15:39:48
00077456127TRLO0
XLON
106
1802.00
15:41:05
00077456243TRLO0
BATE
172
1802.00
15:41:05
00077456244TRLO0
BATE
146
1804.00
15:43:24
00077456358TRLO0
XLON
292
1804.00
15:44:55
00077456503TRLO0
XLON
116
1796.00
15:55:50
00077457569TRLO0
XLON
154
1796.00
15:55:50
00077457570TRLO0
XLON
263
1796.00
15:56:29
00077457598TRLO0
BATE
309
1796.00
16:01:09
00077457892TRLO0
XLON
265
1796.00
16:02:09
00077457946TRLO0
XLON
276
1796.00
16:05:09
00077458104TRLO0
XLON
247
1796.00
16:07:10
00077458239TRLO0
XLON
225
1794.00
16:08:00
00077458360TRLO0
BATE
38
1794.00
16:08:00
00077458361TRLO0
BATE
268
1794.00
16:08:00
00077458362TRLO0
BATE
241
1794.00
16:08:00
00077458363TRLO0
BATE
152
1790.00
16:09:00
00077458411TRLO0
XLON
81
1790.00
16:09:00
00077458412TRLO0
XLON
54
1790.00
16:09:00
00077458413TRLO0
XLON
211
1782.00
16:13:57
00077458656TRLO0
XLON
69
1782.00
16:13:57
00077458657TRLO0
XLON
118
1782.00
16:15:57
00077458842TRLO0
XLON
161
1782.00
16:15:57
00077458843TRLO0
XLON
100
1782.00
16:17:57
00077458956TRLO0
XLON
178
1782.00
16:17:57
00077458957TRLO0
XLON
138
1780.00
16:20:00
00077459118TRLO0
XLON
138
1780.00
16:20:00
00077459122TRLO0
BATE
126
1782.00
16:20:06
00077459134TRLO0
BATE
4
1784.00
16:21:06
00077459282TRLO0
BATE
100
1784.00
16:21:06
00077459284TRLO0
BATE
86
1790.00
16:24:22
00077459579TRLO0
BATE
For further details:
Oxford Instruments plc
Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916