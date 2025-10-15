Flucht in Sachwerte: Small-Cap-Gold trotzt dem politischen Sturm

Anzeige / Werbung

Der Anstieg des Goldpreises über 4.000 US-Dollar je Unze hat weniger mit Gier als mit Angst zu tun. Von Washington bis Paris herrscht politisches Chaos, die Währungen schwanken, und Anleger suchen nach Stabilität. Der 51-prozentige Preisanstieg des Edelmetalls in diesem Jahr - stärker als der S&P 500 und die sogenannten "Magnificent Seven" - ist zu einem Referendum über die Glaubwürdigkeit der Regierungen und die Zurückhaltung der Zentralbanken geworden.

Wenn Citadel-Gründer Ken Griffin die Rally als "besorgniserregend" bezeichnet, warnt er weniger vor einer Blase als vor einem Vertrauensverlust. Die größten Hedgefonds der Welt, staatliche Schatzämter und Privatanleger folgen derselben Logik: In einem Zeitalter fiskalischer Maßlosigkeit und Währungsentwertung ist Gold der letzte verbliebene neutrale Vermögenswert.

Das Geschäft mit der Entwertung

Das Umfeld ist hochexplosiv. In den USA haben ein langwieriger Regierungsstillstand und zollbedingte Inflation das Vertrauen in den Dollar erschüttert. Frankreich steht am Rande eines weiteren politischen Debakels. Japan druckt Geld, um wahlmüde Bürger zu besänftigen. Jeder dieser Brandherde befeuert, was Händler als das "Debasement Trade" bezeichnen - eine Umschichtung in Gold, Bitcoin und harte Rohstoffe als Versicherung gegen politische und wirtschaftliche Fehlentscheidungen.

Diese Bewegung hat auch die Australian Securities Exchange erreicht, wo das Small-Cap-Ende des Goldsektors - lange vom Risikokapital abgeschnitten - wieder erwacht. Junior-Explorationsunternehmen, die von vorsichtigen Fondsmanagern einst gemieden wurden, gewinnen erneut an Bedeutung, da Anleger nach gehebelter Beteiligung an der Goldhausse suchen.

Kapitaldisziplin bei den Juniors

Kaum ein Unternehmen verkörpert diesen Wandel so deutlich wie Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208). Der in Perth ansässige Explorer arbeitet seit fünf Jahren an der Definition des El Zorro Goldprojekts in der chilenischen Atacama-Region, hat bereits über eine Million Unzen Ressource abgegrenzt und arbeitet derzeit an einer Pre-Feasibility-Studie (PFS).

Geschäftsführer Zeff Reeves hält die Unternehmensstrategie bewusst bodenständig und auf Umsetzung statt Euphorie ausgerichtet:

"Unser Fokus liegt weiterhin darauf, eine robuste, skalierbare Entwicklung nachzuweisen, die auch in unterschiedlichen Marktzyklen Bestand hat",

erklärte Reeves bei Veröffentlichung der jüngsten Scoping-Ergebnisse. Die Studie skizzierte einen konventionellen Tagebaubetrieb mit einer jährlichen Produktion von rund 110.000 Unzen über eine anfängliche Minenlaufzeit von zehn Jahren - bescheiden im Vergleich zu Großproduzenten, aber bedeutend für ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 170 Millionen AUD.

Rückenwind bei der Finanzierung

Kapital beginnt wieder in kleine und mittelgroße Rohstoffunternehmen zu fließen. Exchange Traded Funds (ETFs) verzeichnen Zuflüsse, und Broker berichten über eine gestiegene Liquidität bei mittelgroßen und Junior-Goldwerten.

Kleinere Goldgesellschaften können inzwischen größere Kapitaltranchen für qualitativ hochwertige Projekte in erstklassigen Jurisdiktionen sichern. Tesoro Gold kündigte kürzlich eine Kapitalerhöhung über 34 Millionen AUD an, die sich an institutionelle und professionelle Investoren richtete, um die Entwicklung des El-Zorro-Projekts zu beschleunigen - die Platzierung war innerhalb weniger Tage abgeschlossen.

Von Angst zu Fundamentaldaten

Die Ironie dieser Rally besteht darin, dass der Goldpreisanstieg durch eben jene Instabilität angetrieben wird, der Anleger zu entkommen suchen. Die Flucht in sichere Häfen ist zugleich Symptom und Signal eines schwindenden Vertrauens in das Fiat-Geldsystem. Für Small-Cap-Explorer wie Tesoro eröffnet sich dadurch ein enges, aber wertvolles Zeitfenster - die Chance, spekulative Aufmerksamkeit in greifbaren Fortschritt umzuwandeln, bevor sich die Stimmung erneut wendet.

Ob es sich dabei um einen weiteren zyklischen Ausschlag oder den Beginn einer strukturellen Neubewertung handelt, hängt ebenso sehr von der Politik wie von den Preisen ab. Sollten die großen Volkswirtschaften weiterhin die Grenzen von Verschuldung und Geduld austesten, könnte die Flucht in Sachwerte noch länger andauern - und Tesoro Golds beharrliche Arbeit sich als perfektes Timing erweisen.

