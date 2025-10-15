St George Mining sichert sich 72,5 Mio. AUD in wegweisender Finanzierung zur beschleunigten Entwicklung des weltklasse Araxá-Seltenerd- und Niob-Projekts

Anzeige / Werbung

Werbung-Interessenkonflikte und Disclaimer beachten -Auftraggeber: St George Mining . (ISIN: AU000000SGQ1)

Starke Kapitalbasis stärkt Weg zur Investitionsentscheidung

St George Mining Limited (ISIN: AU000000SGQ8) hat erfolgreich eine transformative Finanzierung in Höhe von 72,5 Mio. AUD abgeschlossen, um das zu 100% im Eigenbesitz befindliche Araxá-Seltenerd- und Niob-Projekt in Brasilien zügig bis zur finalen Investitionsentscheidung (FID) voranzubringen. Diese bedeutende Finanzierungsrunde spiegelt die weltweit steigende Nachfrage nach sicheren Versorgungsquellen für kritische Rohstoffe wider und positioniert Araxá als herausragende Investitionsmöglichkeit in einem dynamischen Marktumfeld.

Die Kapitalmaßnahme basiert auf einer stark unterstützten institutionellen Platzierung über 50 Mio. AUD zum Preis von 0,10 AUD je Aktie, angeführt von führenden Fonds aus Nordamerika und Europa. Auch lokale institutionelle Investoren sowie bestehende Aktionäre beteiligten sich - ein deutliches Signal für die Attraktivität des Projekts.

Besonders hervorzuheben ist die Beteiligung von Hancock Prospecting Pty Ltd - einem der renommiertesten und erfolgreichsten Rohstoffunternehmen Australiens - mit einem strategischen Investment über 22,5 Mio. AUD. Diese Schlüsselbeteiligung macht Hancock zu einem bedeutenden Aktionär und verbindet St George mit einem Partner, der für die Entwicklung weltklasse Ressourcenprojekte bekannt ist.

Kapital ermöglicht beschleunigte Projektentwicklung

Die Mittel aus der Kapitalerhöhung fließen in mehrere zentrale Arbeitsbereiche: die Aktualisierung der Ressourcenschätzung, Genehmigungsverfahren, metallurgische Tests inklusive Planung einer Pilotanlage, detaillierte Machbarkeitsstudien sowie eine aufgeschobene Zahlung an Itafos Inc. Diese Maßnahmen dienen dem Ziel, das Araxá-Projekt zügig zur Investitionsreife zu bringen.

Araxá nimmt eine einzigartige Stellung in der globalen Rohstofflandschaft ein. Das Projekt enthält sechs der zehn wichtigsten kritischen Mineralien laut US-Innenministerium - darunter Niob, Samarium, Lutetium, Terbium, Dysprosium und Gadolinium. Diese seltene Zusammensetzung macht Araxá zu einer potenziell entscheidenden Quelle für Rohstoffe, die für erneuerbare Energien, Hightech-Industrien und nationale Sicherheitsstrategien unerlässlich sind.

Die strategische Bedeutung wird zusätzlich dadurch unterstrichen, dass laut US-Regierung der Ausfall ausländischer Niob-Lieferungen das zweitgrößte BIP-Risiko aller kritischen Mineralien darstellt. Gleichzeitig hat China im Oktober 2025 weitreichende Exportkontrollen für Technologien und Materialien entlang der gesamten Lieferkette seltener Erden angekündigt - ein entscheidender Impuls für den Aufbau alternativer, zuverlässiger Rohstoffquellen.

Weltklasse-Lagerstätte mit Entwicklungsvorteilen

Mit einer JORC-konformen Ressource von 40,6 Millionen Tonnen bei 4,13% TREO ist Araxá die größte und höchstgradige carbonatitgebundene Seltene-Erden-Lagerstätte in Südamerika - und die zweithöchstgradige in der westlichen Hemisphäre. Ein umfangreiches Bohrprogramm zur weiteren Erweiterung und Aufwertung der Ressource läuft bereits.

John Prineas, Executive Chairman von St George Mining, zeigte sich begeistert von der starken Investorenresonanz:

"Wir sind erfreut über die starke Unterstützung von institutionellen Investoren im In- und Ausland, die das enorme Potenzial unseres hochgradigen Seltenerd- und Niob-Projekts in Araxá erkennen."

"Wir freuen uns auch sehr, dass sich Hancock Prospecting entschieden hat, seine bestehende Beteiligung an St. George zu erhöhen und ein bedeutender Aktionär zu werden… mit umfangreicher Erfahrung in der Identifikation strategischer Rohstoffe… wovon St George künftig profitieren kann."

Strategische Dynamik vor entscheidender Phase

Das Projekt bietet außergewöhnliche Standortvorteile: oberflächennahe Mineralisierung, Zugang zu erneuerbarer Energie, eine erfahrene lokale Arbeitskraft sowie Nähe zu bestehender Verkehrsinfrastruktur. Diese Kombination ermöglicht eine schnelle und kosteneffiziente Entwicklung - ein seltener Vorteil im Sektor kritischer Rohstoffe.

Prineas betonte weiter: "Wir glauben, dass das Araxá-Projekt auf beschleunigtem Zeitplan entwickelt werden kann, um einer der wenigen neuen Produzenten von Seltenerdmetallen und Niob weltweit zu werden - ein Ziel, bei dem Investoren dabei sein wollen."

Die institutionelle Platzierung wird in einer einzigen Tranche abgewickelt; die Ausgabe der neuen Aktien ist für den 20. Oktober 2025 geplant. Die strategische Beteiligung von Hancock steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre auf der Hauptversammlung am 26. November 2025.

Während Regierungen und Industrien weltweit intensiv nach neuen Quellen strategischer Rohstoffe suchen, ragt das Araxá-Projekt als eines der vielversprechendsten kurzfristigen Entwicklungsprojekte hervor. Mit der gesicherten Finanzierung ist St George bestens aufgestellt, um seine Vision zu verwirklichen - als zentraler Akteur in der globalen Lieferkette kritischer Mineralien.

__________

Lassen Sie sich in den Verteiler für St George Mining oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler St George Mining" oder "Nebenwerte".

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

Disclaimer/Risikohinweis St George Mining

Interessenkonflikte: Mit St George Mining existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der St George Mining. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von St George Mining können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von St George Mining einsehen: https://www.stgm.com.au/investor-centre/investor-welcome.



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung St George Mining vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post St George Mining sichert sich 72,5 Mio. AUD in wegweisender Finanzierung zur beschleunigten Entwicklung des weltklasse Araxá-Seltenerd- und Niob-Projekts appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000SGQ8