Nach einem steilen Anstieg gerät die Renk-Aktie deutlich unter Druck. Kann die 50-Tage-Linie den Kurs noch stützen?Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|68,91
|68,99
|09:53
|0,000
|0,000
|09:52
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|09:31
|RENK GROUP AG zündet - Jetzt noch einsteigen oder bereuen!
|09:26
|DAX dank Fed-Chef auf Erholungskurs - Infineon, Jenoptik, Renk, Salzgitter, Volkswagen, Vonovia ...
|Am Dienstag hatte der DAX zeitweise für leichte Panik gesorgt, als er zeitweise unter die Marke von 24.000 Punkten gefallen war. Doch mit Unterstützung der Wall Street und Aussagen von Fed-Chef Jerome...
► Artikel lesen
|09:21
|DAX-Check LIVE: Infineon, Jenoptik, Renk, Salzgitter, Volkswagen Vz., Vonovia im Fokus
|Nach dem freundlichen Wochenauftakt haben sich die Anleger am Dienstag wieder vorsichtiger gezeigt. Der DAX gab 0,62 Prozent auf 24.236 Punkte nach, nachdem er am Vortag noch um 0,6 Prozent gestiegen...
► Artikel lesen
|08:45
|Verbio Aktie: Ziel 20 Euro? - Gerresheimer, Renk, Rheinmetall, Südzucker und TKMS im Marktbericht Börse Frankfurt
|Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders...
► Artikel lesen
|08:18
|Renk: Trend unter Druck
|Nach einem steilen Anstieg gerät die Renk-Aktie deutlich unter Druck. Kann die 50-Tage-Linie den Kurs noch stützen Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|RENK GROUP AG
|68,64
|-4,48 %