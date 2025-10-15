Am Dienstag hatte der DAX zeitweise für leichte Panik gesorgt, als er zeitweise unter die Marke von 24.000 Punkten gefallen war. Doch mit Unterstützung der Wall Street und Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell - die Hoffnung auf eine weitere Zinssenkung noch in diesem Monat machen - konnte er sich wieder erholen. Die Tendenz setzt sich am heutigen Mittwoch fort, wobei die Unternehmen Infineon, Jenoptik, Renk, Salzgitter, Volkswagen und Vonovia im Fokus stehen.Den vollständigen Artikel lesen ...
