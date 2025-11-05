Die Korrektur dürfte sich fortsetzen: Die Kursverluste vor allem im US-Technologiesektor am Vorabend dürften den deutschen Aktienmarkt im heutigen Handel belasten. Der Broker IG taxierte den Leitindex DAX am Mittwoch rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,6 Prozent niedriger auf 23.800 Zähler. Damit verbleibt der DAX unter der Marke von 24.000 Punkten.Unter diese war der Leitindex im gestrigen Handel gerutscht. Nach dem Handelsschluss in Deutschland hatten die US-Börsen am Vorabend die ...

