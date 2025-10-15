Das Montagesystem i-Shelter Twin S ermöglicht die Installation von Generatoranschlusskästen in unmittelbarer Nähe von Photovoltaik-Modulen. So kann im Brandfall die von der Solaranlage erzeugte Gleichspannung unterbrochen werden. Die sichere Umsetzung der Feuerwehrschaltung bei Photovoltaik-Anlagen stellt nach Ansicht der Ademotec GmbH Installateure immer wieder vor technische Herausforderungen, insbesondere bei Flachdächern oder beengten Installationsbedingungen. Mit dem neuen i-Shelter Twin S ...Den vollständigen Artikel lesen ...
