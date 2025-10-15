Chengtun Mining kauft Loncor Gold für 261 Millionen CAD

Anzeige / Werbung

Nach mehr als fünfzehn Jahren Arbeit und Entwicklung steht Loncor Gold vor einem großen Schritt: Das Unternehmen wird vom chinesischen Bergbaukonzern Chengtun Mining Group Co., Ltd. übernommen. Der Kaufpreis liegt bei 261 Millionen kanadischen Dollar (CAD) und wird vollständig in bar bezahlt. Chengtun bietet damit rund 33 Prozent mehr als den durchschnittlichen Aktienkurs der letzten 30 Tage und etwa 16 Prozent mehr als den letzten Börsenkurs vom 10. Oktober 2025.

Wendepunkt nach 15 Jahren Aufbauarbeit

Loncor habe sich mit der Entdeckung der Adumbi-Lagerstätte im Nordosten des Landes, unweit der Kibali-Mine von Barrick Gold, einen Namen gemacht. Laut Vereinbarung werde Chengtun Mining über die Tochtergesellschaft Chengtun Gold Ontario Inc. sämtliche ausstehenden Loncor-Aktien zu 1,38 CAD pro Aktie erwerben. Der Erwerb solle als gerichtlich genehmigter "Plan of Arrangement" nach dem Business Corporations Act (Ontario) umgesetzt werden und bedürfe einer Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der Aktionäre sowie der Genehmigung des Ontario Superior Court. Bereits 38 Prozent der Aktien seien durch Abstimmungsvereinbarungen gesichert, darunter die größten Anteilseigner Resolute Mining Ltd. (18 Prozent) und Arnold Kondrat (17 Prozent), Executive Chairman von Loncor. Die Vereinbarung enthalte wechselseitige Beendigungs- und Break-Fees von je 10 Millionen CAD sowie eine "Fiduciary-Out"-Klausel, die es Loncor erlaube, ein überlegenes Angebot zu prüfen.

Bedeutung für Chengtun Mining

Chengtun Mining, das bereits Kupfer-, Kobalt- und Nickel-Projekte in der DRK betreibe, sehe den Erwerb als Einstieg in den Goldsektor des Landes. Das Unternehmen betone, es werde seine technische und finanzielle Expertise nutzen, um das Adumbi-Projekt weiterzuentwickeln. Durch die Akquisition erhalte Chengtun ein vollständig genehmigtes Projekt mit großer Ressourcengrundlage und nachgewiesener Wirtschaftlichkeit - eine Seltenheit in Zentralafrika.



Das Management von Loncor habe die Transaktion als "Meilenstein für alle Aktionäre" bezeichnet. Sie mache den langfristig geschaffenen Wert sichtbar und eliminiere künftige Finanzierungs-, Rohstoff- und politische Risiken. Finanzielle Berater auf Seiten von Loncor seien Stifel Canada und EB Capital Advisory gewesen, die auch eine Fairness-Opinion erstellt hätten. Die rechtliche Beratung übernahmen Dickinson Wright LLP für Loncor sowie Baker McKenzie FenXun und Dentons Canada LLP für Chengtun Mining.

Ausblick

Sollten Aktionäre und Regulierungsbehörden zustimmen, würde die Transaktion voraussichtlich bis Anfang 2026 abgeschlossen werden. Anschließend würde Loncor von der Toronto Stock Exchange gestrichen und die Berichtspflichten in Kanada und den USA beenden. Für Chengtun Mining würde die Übernahme eine Stärkung seiner Position im globalen Goldmarkt bedeuten, während Loncor-Aktionäre einen sofortigen Liquiditätsgewinn erzielen würden.

