The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 12.02.2026

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.02.2026



ISIN Name

CA1363694029 CANADIAN METALS INC.

CA38018L2021 GO METALS CORP.

CA54180A1066 LONCOR GOLD INC.

IE00BDGMC594 AVADEL PHARMACEUTICALS

NO0005638858 OLAV THON A/S NK 1

NO0010895568 AIRTHINGS AS NK -,01

SE0014609194 AMNODE AB O.N.

US30258N1054 FAT BRANDS INC.A DL-,0001

US30329Y3045 FG NEXUS INC. O.N.

US41043C3043 HANG SENG BK LTD ADR HD 5





© 2026 Xetra Newsboard