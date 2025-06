Das Instrument 37P FR0010341032 FONCIERE INEA SA EO 14,39 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.06.2025 und ex Kapitalmassnahme am 09.06.2025The instrument 37P FR0010341032 FONCIERE INEA SA EO 14,39 EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.06.2025 and ex capital adjustment on 09.06.2025Das Instrument 87I SE0016609846 FLAT CAPITAL AB B EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.06.2025 und ex Kapitalmassnahme am 09.06.2025The instrument 87I SE0016609846 FLAT CAPITAL AB B EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.06.2025 and ex capital adjustment on 09.06.2025Das Instrument M5U KYG5966D1051 MEITU INC. DL-,00001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.06.2025 und ex Kapitalmassnahme am 09.06.2025The instrument M5U KYG5966D1051 MEITU INC. DL-,00001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.06.2025 and ex capital adjustment on 09.06.2025Das Instrument W5L SE0007784319 CHOSA ONCOLOGY EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.06.2025 und ex Kapitalmassnahme am 09.06.2025The instrument W5L SE0007784319 CHOSA ONCOLOGY EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.06.2025 and ex capital adjustment on 09.06.2025Das Instrument 6V60 SE0018041097 SPOTR GROUP AB O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.06.2025 und ex Kapitalmassnahme am 09.06.2025The instrument 6V60 SE0018041097 SPOTR GROUP AB O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.06.2025 and ex capital adjustment on 09.06.2025Das Instrument Z9F0 SE0014609194 AMNODE AB O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.06.2025 und ex Kapitalmassnahme am 09.06.2025The instrument Z9F0 SE0014609194 AMNODE AB O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.06.2025 and ex capital adjustment on 09.06.2025Das Instrument CLRS US18047P1012 CLARIANT ADR 1/SF 4 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.06.2025 und ex Kapitalmassnahme am 09.06.2025The instrument CLRS US18047P1012 CLARIANT ADR 1/SF 4 EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.06.2025 and ex capital adjustment on 09.06.2025Das Instrument 4YYA NO0010884794 KALDVIK AS NK-,10 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 06.06.2025The instrument 4YYA NO0010884794 KALDVIK AS NK-,10 EQUITY is traded ex capital adjustment on 06.06.2025Das Instrument COPA US20481P1003 COMPUGROUP MED.SP.ADR 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.06.2025 und ex Kapitalmassnahme am 09.06.2025The instrument COPA US20481P1003 COMPUGROUP MED.SP.ADR 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.06.2025 and ex capital adjustment on 09.06.2025Das Instrument 86Q SE0016787279 XP CHEMISTRIES AB EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 06.06.2025 und ex Kapitalmassnahme am 09.06.2025The instrument 86Q SE0016787279 XP CHEMISTRIES AB EQUITY is traded cum capital adjustment on 06.06.2025 and ex capital adjustment on 09.06.2025