The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.06.2025

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.06.2025



ISIN Name

DE0005227201 BIOTEST AG ST O.N.

DE0005227235 BIOTEST AG VZ O.N.

GB00BNR4T868 RENEWI PLC LS 1

KYG1146Y1017 BEONE MEDICINES LTD.

SE0018041097 SPOTR GROUP AB O.N.

US00808Y4061 AETHLON MEDIC.NEW DL-,001

US0977021049 BOLT BIOTHERAP. DL-,00001

US20481P1003 COMPUGROUP MED.SP.ADR 1

US6402681083 NEKTAR THERAPEUTICS

US72581M3051 PIXELWORKS INC.NEW DL-,01

XS2287892751 JERROLD FIN. 21/27 REGS





