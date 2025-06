Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US0977021049 Bolt Biotherapeutics Inc. 06.06.2025 US0977022039 Bolt Biotherapeutics Inc. 09.06.2025 Tausch 20:1

SE0018041097 Spotr Group AB 06.06.2025 SE0025166416 Spotr Group AB 09.06.2025 Tausch 250:1

US00808Y4061 Aethlon Medical Inc. 06.06.2025 US00808Y5050 Aethlon Medical Inc. 09.06.2025 Tausch 8:1

US72581M3051 Pixelworks Inc. 06.06.2025 US72581M4042 Pixelworks Inc. 09.06.2025 Tausch 12:1

US6402681083 Nektar Therapeutics 06.06.2025 US6402683063 Nektar Therapeutics 09.06.2025 Tausch 15:1

KYG1146Y1017 Beone Medicines Ltd. 06.06.2025 CH1391448177 BeOne Medicines AG 09.06.2025 Tausch 1:1





© 2025 Xetra Newsboard