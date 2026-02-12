Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA1363694029 Canadian Metals Inc. 12.02.2026 CA82729A1057 Silver Acadia Exploration Inc. 13.02.2026 Tausch 1:1
US30329Y3045 FG Nexus Inc. 12.02.2026 US30329Y4035 FG Nexus Inc. 13.02.2026 Tausch 5:1
CA38018L2021 Go Metals Corp. 12.02.2026 CA38018L3011 Go Metals Corp. 13.02.2026 Tausch 2:1
