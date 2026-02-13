The following instruments on XETRA do have their first trading 13.02.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 13.02.2026
Aktien
1 US69932A2042 Paramount Skydance Corp.
2 CA7579221093 Redwood AI Corp.
3 US4330641022 Hindalco Industries Ltd. GDR
4 US46578C1080 Ivanhoe Electric Inc.
5 AU000000LSR6 Lodestar Minerals Ltd.
6 US6525268644 NewtekOne Inc. PFD SER B
7 CA8931291063 Trans Canada Gold Corp.
8 US30329Y4035 FG Nexus Inc.
9 CA38018L3011 Go Metals Corp.
10 CA82729A1057 Silver Acadia Exploration Inc.
Anleihen/ETF
1 FR0014016C67 Paris, Stadt
2 USU71000BU31 Penske Truck Leasing Co. L.P./PTL Finance Corp.
3 US254687GC45 The Walt Disney Co.
4 XS3295137262 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
5 CA233852AK87 Daimler Trucks Finance Canada Inc.
6 USC3535CAT56 First Quantum Minerals Ltd.
7 XS3295059367 Kongo, Republik
8 CA58769CAB87 Mercedes-Benz Finance Canada Inc.
9 US61748UAT97 Morgan Stanley
10 US65339KDX54 Nextera Energy Capital Holdings Inc.
11 CH1523561954 Alphabet Inc.
12 IT0005695454 Banco BPM S.p.A.
13 US03073EBC84 Cencora Inc.
14 US03073EBD67 Cencora Inc.
15 FI4000598958 Alandsbanken Abp
16 XS3285560903 Alphabet Inc.
17 XS3285562271 Alphabet Inc.
18 XS3285562511 Alphabet Inc.
19 XS3285675040 Alphabet Inc.
20 XS3296967667 Emirates NBD Bank PJSC
21 PTFIDDOM0007 Fidelidade - Companhia de Seguros S.A.
22 DE000A352E48 Hamburgische Investitions- und Förderbank [IFB]
23 XS3296399085 REN Finance B.V.
24 SK4000028858 Slowakische Republik
25 US254687GD28 The Walt Disney Co.
26 US254687GE01 The Walt Disney Co.
27 USH42097FU62 UBS Group AG
28 AT000B049994 UniCredit Bank Austria AG
29 US91282CQA26 United States of America
30 US015271BF51 Alexandria Real Estate Equities Inc.
31 CH1523561947 Alphabet Inc.
32 US03073EBE41 Cencora Inc.
33 US03073EBF16 Cencora Inc.
34 US03073EBB02 Cencora Inc.
35 US222793AD30 Cousins Properties L.P.
36 US540424AU23 Loews Corp.
37 US902494BN28 Tyson Foods Inc.
38 CH1523561939 Alphabet Inc.
39 CH1504033718 Alphabet Inc.
40 IE000M07S996 CT QR Series Global Equity Active UCITS ETF
© 2026 Xetra Newsboard