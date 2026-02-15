FRIEDLANDS 10.000-JAHRE-SCHOCK: Der Kupfer-Engpass hat begonnen

Anzeige / Werbung

Steht Kupfer am Beginn des nächsten Superzyklus? Und ist Kutcho Copper (WKN: A2JAMG SYM: 1QV) genau dort positioniert, wo es sein sollte?

"Um ein globales BIP-Wachstum von 3 Prozent aufrechtzuerhalten, selbst ohne zusätzliche Elektrifizierung, müssen wir in den nächsten 18 Jahren so viel Kupfer fördern wie in den vergangenen 10.000 Jahren."

Robert Friedland (Billionaire Mining Magnet)

Das ist kein beiläufiges Zitat.

Das ist eine Warnung.

Und der Markt beginnt endlich zuzuhören.

Kupfer steigt nicht einfach nur.

Kupfer definiert Knappheit neu.

Wenn strukturelle Nachfrage auf strukturell begrenztes Angebot trifft, entsteht kein normaler Rohstoffzyklus. Es entsteht ein Superzyklus.

Genau durch diese Linse müssen Investoren die aktuelle Situation betrachten.

Und genau deshalb rückt Kutcho Copper zunehmend in den Fokus.

Das fühlt sich nicht wie ein gewöhnlicher Rohstoffboom an

Ich habe Jahrzehnte im Bergbau verbracht. Juniors finanziert. Unternehmen aufgebaut. Zyklen erlebt, die Vermögen geschaffen und vernichtet haben.

Was wir bei Kupfer sehen, ist anders.

Das ist kein kurzfristiger Preisschub wegen Lieferengpässen.

Das ist kein vorübergehender Stimulus-Trade.

Das ist kein Makro-Hedge, der bei der nächsten Zinserhöhung verschwindet.

Das ist eine strukturelle Verschiebung von Angebot und Nachfrage.

Kupfer wird zum strategisch wichtigsten Industriemetall der Welt.

Die Nachfrage wächst nicht nur

Sie beschleunigt sich strukturell

Über Generationen hinweg wuchs die Kupfernachfrage moderat, etwa zwei Prozent pro Jahr.

Diese Phase ist vorbei.

Wir treten in eine Ära ein, in der dauerhaftes Nachfragewachstum von drei Prozent oder mehr zur neuen Normalität wird. Und die Treiber sind nicht optional. Sie sind unausweichlich.

Elektrifizierung ist keine Modeerscheinung

Sie ist eine Notwendigkeit

Elektrofahrzeuge sind längst Realität. In China und großen Teilen Europas verkaufen sie sich bereits besser als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor.

Ein Elektroauto benötigt ein Vielfaches an Kupfer. Motoren. Batterien. Inverter. Ladesysteme. Verkabelung.

Und das ist nur der Anfang.

Windkraftanlagen und Solarfelder verschlingen enorme Mengen an Kupfer. Ebenso die Netzinfrastruktur, die alles miteinander verbindet.

Hinzu kommt der Zustand der Stromnetze.

Das US-Stromnetz ist veraltet und überlastet. Ein Großteil der Infrastruktur stammt aus den 1960er und 1970er Jahren. Extreme Wetterereignisse und steigender Energiebedarf legen diese Schwächen immer häufiger offen.

Analysen gehen davon aus, dass allein die Modernisierung und Erweiterung der Netzinfrastruktur Investitionen von bis zu 1,4 Billionen US-Dollar erfordern könnte.

Jeder investierte Dollar bedeutet zusätzliche Kupfernachfrage.

Rechenzentren und KI sind Kupfer-Magnete

Dann kommt der KI-Boom.

Rechenzentren sind keine einfachen Gebäude. Sie sind energieintensive Industrieanlagen.

Stromleitungen. Kühlung. Notstromsysteme. Serverracks. Netzwerktechnik. Alles ist kupferintensiv.

Ein großes Rechenzentrum kann über seine Lebensdauer Hunderttausende Tonnen Kupfer verbrauchen.

Künstliche Intelligenz ist kein Softwaretrend. Es ist ein globaler Wettlauf um Rechenleistung. Und Kupfer ist das Nervensystem, das die Energie liefert.

Diese Nachfrage existierte vor 20 Jahren praktisch nicht. Heute explodiert sie.

Verteidigung

Reindustrialisierung

Deglobalisierung

Die Welt rüstet auf.

Moderne Waffensysteme, Drohnen, Kommunikationsnetzwerke, 6G-Technologien - sie alle benötigen erhebliche Mengen Kupfer.

Gleichzeitig werden Lieferketten zurückverlagert. Produktionskapazitäten werden wieder aufgebaut. Effizienz wird durch Sicherheit ersetzt.

Mehr Fabriken. Mehr Infrastruktur. Mehr Strombedarf.

Alles konkurriert um dasselbe Metall.

Das ist kein einzelner Megatrend.

Das sind mehrere Megatrends gleichzeitig.

China verändert das Spiel

China ist der größte Kupferverbraucher und Raffinierer der Welt.

Doch auch dort verschieben sich Prioritäten.

Exportrestriktionen bei strategischen Metallen deuten auf stärkere Selbstversorgung hin. Die Annahme, dass Kupfer global jederzeit frei verfügbar ist, bröckelt.

Physische Märkte verengen sich schneller, als es Terminmärkte widerspiegeln.

Für industrielle Großabnehmer zählt Versorgungssicherheit, nicht Lagerbestände an Börsen.

Das Angebot ist der Engpass

Und es verschlechtert sich

Jahrzehntelange Unterinvestitionen rächen sich.

Große Neuentdeckungen sind seit den 1980er Jahren selten geworden. Neue Großminen benötigen 15 bis 20 Jahre von der Entdeckung bis zur Produktion.

Genehmigungen dauern länger. Politische Risiken steigen. Kosten explodieren.

Viele bestehende Minen sind über ein Jahrhundert alt. Erzgehalte sinken kontinuierlich. Niedrigere Gehalte bedeuten höhere Kosten, höheren Energieverbrauch, mehr Umweltbelastung.

Produktionsstörungen in Chile, Peru, Indonesien oder im Kongo sind keine Ausnahmen mehr.

Das System ist angespannt.

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache

Das Angebot wächst mit weniger als einem Prozent pro Jahr.

Die Nachfrage steigt deutlich schneller.

Analysten prognostizieren in den kommenden Jahren Defizite im veredelten Kupfer von mehreren Hunderttausend Tonnen jährlich.

Um allein die Basisnachfrage zu decken, müssten bis 2050 jedes Jahr mehrere neue Großminen in Produktion gehen.

Das ist unrealistisch.

Recycling hilft, reicht aber bei weitem nicht aus.

Wir stehen vor einer strukturellen Angebotslücke.

Die Preise reagieren

Doch die Aktien beginnen erst zu laufen

Vor zwei Jahren lag Kupfer bei rund 3,80 Dollar pro Pfund.

Vor einem Jahr bei etwa 4,50 Dollar.

Heute nähert es sich 6 Dollar.

Das ist kein spekulativer Überschwang.

Das ist die Realität von Angebot und Nachfrage.

Institutionelle Investoren haben diese Entwicklung früh erkannt.

Und wenn institutionelles Kapital in den Sektor fließt, sucht es keine Geschichten.

Es sucht Größe, Gehalt, Rechtssicherheit und baureife Projekte.

