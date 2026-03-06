Vancouver, Kanada - 5. März 2026 / IRW-Press / Redwood AI Corp. (CSE: AIRX) (Frankfurt: Y0N, WKN: A422EZ) (das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es zunehmend Interesse an seiner KI-Chemieplattform verzeichnet, das über den ursprünglichen Schwerpunkt auf KI-gestützte Chemie für die potenzielle Arzneimittelentwicklung hinausgeht. Das Unternehmen hat kürzlich Anfragen von Organisationen aus anderen Bereichen erhalten, darunter Verteidigung und öffentliche Sicherheit, für Anwendungen wie die Überprüfung chemischer Gefahren und Bedrohungen, die schnelle Charakterisierung unbekannter Verbindungen, die Analyse chemischer Signaturen und die verbesserte Bewertung von Lieferketten für Vorläuferchemikalien. Diese Gespräche unterstreichen das breitere Potenzial der proprietären KI-Plattform von Redwood, die ursprünglich zur Beschleunigung der pharmazeutischen Forschung entwickelt wurde, aber auch zur Analyse und Interpretation komplexer chemischer Datensätze in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden kann.

Dieses aufkommende branchenübergreifende Interesse unterstreicht die Vielseitigkeit der KI-Plattform von Redwood und ihr Potenzial, Anwendungen über die potenzielle pharmazeutische Forschung hinaus zu unterstützen, wie beispielsweise KI-gestützte chemische Intelligenz-Workflows, die mehrere Datenquellen integrieren und kombinieren, schnelle Vorhersagen zu Chemikalien außerhalb der Laborumgebung erstellen und Priorisierungsentscheidungen unterstützen, indem sie Verbindungen oder Materialien identifizieren, die einer zusätzlichen Überprüfung oder Laborvalidierung bedürfen.

Das Unternehmen sondiert aktiv Möglichkeiten in den Bereichen Verteidigung und öffentliche Sicherheit, da das Interesse weiter zunimmt. Die Plattform von Redwood kombiniert KI-gestütztes chemisches Synthesedesign, prädiktive chemische Analysen und fortschrittliche Datenmodellierungsfunktionen, die für eine Vielzahl weiterer Anwendungsfälle geeignet sein könnten. Dazu gehören Bereiche wie die Erkennung chemischer Gefahren, die Analyse von Lieferketten für Vorläuferchemikalien und die beschleunigte Entwicklung medizinischer Gegenmaßnahmen. Während Redwood sich weiterhin auf die Weiterentwicklung seiner KI-Kernplattform für die pharmazeutische Forschung, Entwicklung und Herstellung konzentriert, ist das Unternehmen der Ansicht, dass diese angrenzenden Anwendungen eine natürliche Erweiterung der zugrunde liegenden Technologie darstellen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Weiterentwicklung dieser Möglichkeiten schrittweise Plattformverbesserungen erfordern könnte, darunter domänenspezifische Datenintegration und Modelloptimierung, die mit der laufenden Entwicklungs-Roadmap des Unternehmens im Einklang stehen, jedoch voraussichtlich nicht die Entwicklung einer völlig separaten Plattform erfordern würden.

Redwood bewertet diese Möglichkeiten vor dem Hintergrund der schnell wachsenden globalen Märkte für künstliche Intelligenz, fortschrittliche Analytik und Computertechnologien der nächsten Generation. Die weltweiten Verteidigungsausgaben werden bis 2035 voraussichtlich 6,3 Billionen US$ übersteigen, da Regierungen zunehmend KI-gestützte Analytik und fortschrittliche Technologien in nationale Sicherheitssysteme integrieren.[i] In diesem Umfeld ist Redwood davon überzeugt, dass seine KI-Plattform gut positioniert ist, um Innovationen in verschiedenen Sektoren zu ermöglichen und gleichzeitig seinen Fokus auf die pharmazeutische Forschung weiter voranzutreiben.

"Wir verzeichnen eine wachsende Erkenntnis, dass fortschrittliche chemische Intelligenz eine Vielzahl von realen Herausforderungen unterstützen kann. Die gleiche Technologie, die wir zur Beschleunigung der potenziellen Arzneimittelforschung entwickeln, kann auch Erkenntnisse für Bereiche wie die Analyse chemischer Gefahren, Vorsorgemaßnahmen und neue Gebiete wie die quantenbasierte chemische Modellierung liefern. Im Zuge dieser Diskussionen sehen wir Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Organisationen aus verschiedenen Sektoren, darunter öffentliche Sicherheit, Spitzenforschung und bestimmte verteidigungsbezogene Anwendungen", sagte Louis Dron, CEO von Redwood AI.

Über Redwood AI Inc.

Redwood AI ist ein in Vancouver ansässiges Unternehmen für künstliche Intelligenz, das Software- und Analyselösungen für die chemische Entwicklung anbietet. Seine Plattform integriert modernste KI-Modelle, Chemieinformatik und Betriebsdaten, um die Syntheseplanung, Prozessoptimierung und Entscheidungsfindung in der Lieferkette zu unterstützen und so Zeit, Kosten und Risiken von der frühen Entwicklung bis zur Kommerzialisierung zu reduzieren.

IM NAMEN VON REDWOOD AI CORP.

"Louis Dron"

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Louis Dron

Chief Executive Officer

Tel: +1 888 530 8488

E-Mail: investors@redwoodai.com

Die CSE und ihr Informationsdienstleister haben diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für ihre Genauigkeit oder Angemessenheit.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen über das Potenzial für neue Branchenengagements und -chancen sowie die zukünftigen Ziele und Vorgaben des Unternehmens. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "Schätzungen", "Prognosen", "beabsichtigt", "nimmt an" oder "nimmt nicht an" oder "glaubt" bzw. Variationen solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen erkannt werden, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden".

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens, je nach Fall, wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken im Zusammenhang mit dem Scheitern neuer Geschäftsmöglichkeiten; die zukünftigen Geschäftspläne des Unternehmens; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seine Schlüsselkräfte zu halten; das Risiko, dass die Strategie oder Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf seine Software wie erwartet oder überhaupt nicht umgesetzt werden. Dementsprechend sollten sich Leser nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den in diesen Aussagen in Betracht gezogenen abweichen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83276Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83276&tr=1



