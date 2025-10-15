EQS-News: Lenzing AG
/ Schlagwort(e): Rating/ESG
Lenzing erneut mit Platin im ESG-Rating von EcoVadis ausgezeichnet
Lenzing, Oktober 15, 2025 - Zum fünften Mal in Folge wurde Lenzing von EcoVadis mit dem Platin-Status prämiert und gehört damit zu den besten ein Prozent der weltweit bewerteten Unternehmen. Damit bestätigt Lenzing ihre Rolle als weltweiter Vorreiter für Nachhaltigkeit.
"Fünfmal in Folge Platin - das ist mehr als Anerkennung, das ist ein Beweis für unsere Vorreiterrolle. Wir erfüllen nicht nur Standards, wir setzen sie. Für Lenzing ist Nachhaltigkeit ein strategischer und messbarer Hebel für unser Unternehmen, unsere Partner und für die Gesellschaft", sagt Rohit Aggarwal, CEO der Lenzing Group.
Im Jahr 2024 erzielte Lenzing ihre größten Fortschritte in den Kategorien Arbeits- & Menschenrechte sowie Ethik und bestätigte damit das konsequente Engagement für Menschen, Integrität und verantwortungsvolles Wachstum. Diese Auszeichnung zeigt nicht nur die konsequente Umsetzung der ESG-Strategie von Lenzing, sondern stärkt auch die internationale Sichtbarkeit in einem Marktumfeld, das zunehmend von ESG-Kriterien geprägt ist.
Seit seiner Gründung im Jahr 2007 hat sich EcoVadis zum weltweit größten und vertrauenswürdigsten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings entwickelt und ein globales Netzwerk von mehr als 150.000 bewerteten Unternehmen aufgebaut. Die Methodik bewertet die Bereiche Umwelt, Arbeits- & Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung - Bereiche, in denen Lenzing kontinuierlich messbare Ergebnisse erzielt.
Details zu unseren Nachhaltigkeitszielen, Fortschritten und Rankings finden Sie im aktuellen Online-Nachhaltigkeitsbericht.
Foto-Download:
https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=jVZdvUAMPhVv
15.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group. www.eqs.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Lenzing AG
|4860 Lenzing
|Österreich
|Telefon:
|+43 7672-701-0
|Fax:
|+43 7672-96301
|E-Mail:
|office@lenzing.com
|Internet:
|www.lenzing.com
|ISIN:
|AT0000644505
|Indizes:
|ATX
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2213086
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2213086 15.10.2025 CET/CEST