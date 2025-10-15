Die Fresenius-Aktie steht bei den wenigsten Anlegern im Fokus, doch tatsächlich könnte der DAX-Konzern ein echter Top-Pick sein - meinen zumindest die Investmentbanken Morgan Stanley und JP Morgan. Analysten überraschend optimistisch Während bei vielen Anlegern Aktien wie Nvidia oder Rheinmetall im Fokus stehen, haben die Analystenhäuser JP Morgan und Morgan Stanley ein Auge auf Fresenius geworfen. Beide Banken sprachen im Zuge neu veröffentlichter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
