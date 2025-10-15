Forscher des Hamelner Instituts haben untersucht, wie Batteriespeicher helfen könnten, Fassadenanlagen über ihren Status als Nischenanwendung hinaus bis 2030 zu etablieren. Die Ergebnisse zeigen, dass ein großer Teil der nach Süden ausgerichteten Fassaden in Europa mit vertikalen Solarmodulen in Kombination mit Batteriespeichern ausgestattet werden könnte. von pv magazine Global Wissenschaftler des Instituts für Solarenergieforschung Hameln (ISFH) haben untersucht, wie Batteriespeicher die Wirtschaftlichkeit von Photovoltaik-Anlagen an der Südfassade von Gebäuden verbessern können. Sie kamen zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland