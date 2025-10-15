Zürich - Zur Wochenmitte zieht der Schweizer Aktienmarkt deutlich an. Dabei verbuchen die beiden Luxusgüter- und Uhrenhersteller Richemont und Swatch nach Zahlen des Konkurrenten LVMH regelrechte Kurssprünge. Unterstützung erhalte der Markt auch durch die Entspannung in Frankreich und die zunehmenden Zinssenkungserwartungen für das Fed, heisst es im Handel. Gleichzeitig sorge die Eskalation in den chinesisch-amerikanischen Handelsbeziehungen für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
