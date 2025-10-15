LVMH glänzte am Dienstag mit starken Quartalszahlen und die Aktie springt um rund zwölf Prozent in die Höhe. Auch eine am Vortag angekündigte Millionenstrafe schockt die Anleger nicht. Wegen illegaler Preisabsprachen steht Tochter Loewe im Visier der EU-Kommission. Auch Gucci und Chloé müssen Millionenstrafen zahlen. Nach Erkenntnissen der EU-Kommission untersagten Gucci, Chloé und Loewe ihren Vertriebspartnern, von empfohlenen Verkaufspreisen abzuweichen. Rabattaktionen wurden streng limitiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
