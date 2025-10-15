Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 15.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Milliardär-gestützt: Eine 10-Bagger-Goldaktie, die gerade erst durchstartet!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 853292 | ISIN: FR0000121014 | Ticker-Symbol: MOH
Tradegate
15.10.25 | 11:32
609,80 Euro
+4,29 % +25,10
Branche
Konsumgüter
Aktienmarkt
CAC-40
EURO STOXX 50
STOXX Europe 50
STOXX Europe 600
EURONEXT-100
1-Jahres-Chart
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
609,80610,0011:33
609,80609,9011:33
Dow Jones News
15.10.2025 10:15 Uhr
297 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE EUROPA/Aktien auf Erholungskurs - LVMH schießen nach oben

DJ MÄRKTE EUROPA/Aktien auf Erholungskurs - LVMH schießen nach oben

Von Herbert Rude

DOW JONES--An den europäischen Aktienmärkten setzt sich die am Dienstagmittag eingeleitete Erholung zunächst fort. Der DAX steigt zur Eröffnung um 0,2 Prozent auf 24.279 Punkte. Noch einmal deutlich besser sieht es an den übrigen europäischen Börsen aus: Der Euro-Stoxx-50 gewinnt 1,3 Prozent. "Die Stimmung profitiert von der Erwartung weiterer Zinssenkungen der US-Notenbank", so ein Marktteilnehmer. US-Notenbankchef Jerome Powell sagte am Abend, der Arbeitsmarkt schwäche sich deutlich ab, und die langfristigen Inflationserwartungen entsprächen dem Ziel der US-Notenbank. Die Notenbank denke nun auch über ein Ende der Anleihenverkäufe nach. Das treibt auch den Goldpreis, die Feinunze wurde am Morgen erstmals über der Marke von 4.200 Dollar gehandelt und markiert auch in Euro einen neuen Rekord bei gut 3.610 Euro.

Mit den Aussagen von Powell hatten die US-Märkte gedreht und die deutlichen Anfangsverluste abgeschüttelt. In Asien ziehen die Kurse am Morgen überwiegend deutlich an. Der Euro legt weiter zu, er notiert bei 1,1638 Dollar. "Andererseits sollten die Anleger an den Aktienmärkten nicht zu viel erwarten", so ein Marktteilnehmer. Denn der Markt sei nun hin- und hergerissen zwischen der Eskalation im Zollstreit und der Zinssenkungserwartung in den USA, sagt er. Allerdings liegt das jüngste DAX-Allzeithoch von 24.771 weiter in Reichweite.

In Paris schießen LVMH um 12 Prozent nach oben. Der Konzern ist im vergangenen Quartal auf Wachstumskurs zurückgekehrt. Auf vergleichbarer Basis ist der Umsatz um 1 Prozent gestiegen. Im Vorquartal hatte der Konzern noch einen Umsatzrückgang von 4 Prozent verzeichnet. Nach den Umsatzzahlen vom Vorabend hat Bernstein das Kursziel für LVMH auf 700 von 600 Euro angehoben und die Einstufung "Outperform" bekräftigt. Im Fahrwasser von LVMH steigen Hermes um 6,8 Prozent, Kering um 6,9 Prozent und Richemont um 5,9 Prozent. Der CAC-40 ist mit einem Plus von 2,4 Prozent der Outperformer in Europa.

Positiv aufgenommen werden auch die Geschäftszahlen von ASML, dem größten Titel im Euro-Stoxx-50. Die Aktien steigen um 3 Prozent auf 872,40 Euro. "Bis auf den Umsatz liegen die Zahlen alle mindestens im Rahmen der Prognosen oder darüber", so ein Marktteilnehmer. Die Bruttomarge sei mit 51,6 Prozent sehr hoch ausgefallen und könne im laufenden Quartal noch weiter steigen. Insgesamt sei der Ausblick bestätigt worden. "Einer Fortsetzung der Kurserholung Richtung Allzeithoch steht nichts im Weg", so der Marktteilnehmer mit Blick auf die Marke von gut 1.000 Euro.

Dabei stützen die Geschäftszahlen von ASML auch andere Branchenwerte wie STMicro, die um 1,3 Prozent anziehen. Aixtron erholen sich um 1,8 Prozent. Auch das Sentiment für Technologiewerte generell profitiert. Der TecDAX zieht um 0,5 Prozent an, der Stoxx-Index der europäischen Technologiewerte um 1,6 Prozent.

Dagegen stehen Aurubis mit einer Wandelanleihe von Salzgitter stark unter Druck. Der Kurs fällt um etwa 6,4 Prozent auf 108,30 Euro. Salzgitter stellt für den Wandler insgesamt 3,4 Millionen Aurubis-Aktien oder etwa 7,6 Prozent des Grundkapitals zur Verfügung. Allerdings wurde der Umtauschpreis auf 145,80 Euro festgelegt, er liegt damit deutlich über dem aktuellen Kurs. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %   absolut  +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50       5.625,43    +1,3%    73,38   +13,4% 
Stoxx-50         4.740,68    +0,8%    36,75    +9,2% 
DAX           24.279,06    +0,2%    42,12   +21,7% 
MDAX           30.078,88    +0,0%    4,22   +17,5% 
TecDAX          3.661,20    +0,4%    14,79    +6,7% 
SDAX           17.065,30    +0,4%    66,40   +25,9% 
CAC            8.112,37    +2,4%   192,75    +7,3% 
SMI           12.489,57    +0,4%    54,76    +7,2% 
ATX            4.718,02    +0,4%    20,67   +28,2% 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00  Di, 17:20  % YTD 
EUR/USD           1,1637    +0,2%   1,1608   1,1591 +12,1% 
EUR/JPY           176,00    -0,1%   176,13   175,98  +8,2% 
EUR/CHF           0,9305    +0,1%   0,9297   0,9297  -0,9% 
EUR/GBP           0,8717    +0,0%   0,8715   0,8719  +5,3% 
USD/JPY           151,25    -0,3%   151,74   151,83  -3,2% 
GBP/USD           1,3350    +0,2%   1,3320   1,3294  +6,4% 
USD/CNY           7,1059    -0,1%   7,1150   7,1176  -1,3% 
USD/CNH           7,1281    -0,2%   7,1406   7,1432  -2,7% 
AUS/USD           0,6518    +0,5%   0,6486   0,6481  +4,8% 
Bitcoin/USD       112.535,75    -0,6% 113.180,75 111.218,25 +22,3% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Settlem.    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          58,10    58,27    -0,3%    -0,17 -18,2% 
Brent/ICE          62,19    62,39    -0,3%    -0,20 -16,4% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           4.205,21   4.141,73    +1,5%    63,48 +56,6% 
Silber            52,67    51,47    +2,3%    1,20 +78,3% 
Platin          1.423,38   1.414,37    +0,6%    9,01 +61,5% 
Kupfer            5,04     5,02    +0,4%    0,02 +22,7% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2025 03:43 ET (07:43 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.