Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 15.10.2025 - 11.00 am
- BERENBERG CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 150 (170) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS OXFORD INSTRUMENTS PRICE TARGET TO 2400 (2500) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES MITIE GROUP PRICE TARGET TO 185 (175) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES NINETY ONE PRICE TARGET TO 190 (165) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS YOUGOV PRICE TARGET TO 438 (565) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 105 (103) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 220 (250) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 170 (210) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 370 (385) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 235 (220) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS YOUGOV PRICE TARGET TO 510 (570) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 750 (740) PENCE - 'BUY'
