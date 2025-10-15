Der neue Temperatur-Differenz-Regler von Solar-Ripp ist mit einer Vorrang-Schaltung "Solar vor Wärmepumpe" ausgestattet. Damit ist sichergestellt, dass die Wärmepumpe nur dann das Schwimmbadwasser erwärmt, wenn die Solarwärme nicht ausreicht. Die Rippultimate GmbH & Co. KG, Anbieter von Schwimmbad-Solarheizungen der Marke Solar-Ripp hat einen neuen Solarregler auf den Markt gebracht. Der kompakte Temperatur-Differenz-Controller ermöglicht die Automatisierung von Schwimmwasser-Erwärmungsanlagen in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
