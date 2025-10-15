Washington - US-Thrillerautor Dan Brown hat noch keine Idee für einen Roman, der in Deutschland spielen könnte.



"Der Schauplatz folgt normalerweise dem Thema des Buches", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Er brauche das richtige Thema für Deutschland, und das habe sich noch nicht ergeben. Brown hat jüngst mit "The Secret of Secrets" einen neuen Roman mit der Hauptfigur Robert Langdon veröffentlicht.



Das Schreiben von Mordszenen macht dem Thrillerautor nach eigenen Angaben wenig Freude. Er ziehe es vor, "die großen Ideen und Gespräche zu schreiben - die Action- oder Horrorelemente sind mir mitunter zuwider".



In seinen früheren Büchern gebe es keine Szene, die er wirklich bereue, sagte Brown. Er räumte aber ein, dass die Plausibilität einer zentralen Szene im Buch "Illuminati" von vielen Kritikern angezweifelt werde: "Es gibt eine Szene in 'Illuminati', in der Langdon aus einem Hubschrauber in den Tiber springt und diesen Sprung überlebt. Manche halten diese Szene für unrealistisch, aber Physiker haben uns bestätigt, dass es möglich ist, durch Stoff den eigenen Fall zu bremsen."





© 2025 dts Nachrichtenagentur