Paris/London - Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch zugelegt. Deutliche Gewinne der Luxuswerte, allen voran des Schwergewichts LVMH , trieben die Kurse. Der EuroStoxx50 stieg am späten Vormittag um 1,48 Prozent auf 5.634,13 Punkte. Ausserhalb des Euroraums gewann der Schweizer SMI 0,26 Prozent auf 12.468,66 Punkte, während der britische FTSE 100 um 0,26 Prozent auf 9.427,99 Punkte sank. An beiden Börsen bremsten die Verluste der Pharma-Schwergewichte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
