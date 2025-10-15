Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt legt zur Wochenmitte zu. Während Luxuswerte wie Richemont und Swatch mit regelrechten Kurssprüngen auf die Zahlen von Konkurrent LVMH reagieren, bremsen Kursverluste bei den beiden Pharma-Schwergewichten den Leitindex SMI aus. Die Entspannung der politischen Lage in Frankreich sorge ebenso für eine gewisse Unterstützung wie die zunehmenden Zinssenkungserwartungen für das Fed, heisst es im Handel. Gleichzeitig halte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
