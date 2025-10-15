Die Südzucker AG (ISIN: DE0007297004) meldet eine spürbare Verbesserung im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres. Nach einem schwachen ersten Halbjahr erwartet Europas größter Zuckerproduzent für die Monate September bis November 2025 ein deutlich höheres EBITDA und operatives Ergebnis als im Vorjahreszeitraum. Damals hatte das Unternehmen ein EBITDA von 82 Millionen Euro und ein negatives operatives Ergebnis von minus 33 Millionen Euro verbucht. Die nun prognostizierte Aufhellung ist ein Hoffnungsschimmer für die gebeutelte Branche. Jahresprognose bleibt unverändert: Trotz der positiven ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt